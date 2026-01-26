Экс-начальник отдела МЧС в Дзержинске получил 3,6 года колонии за взятку

Экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС в Дзержинске выслушал приговор по делу о взятках и превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР в Нижегородской области.
Установлено, что с мая по июнь 2025 года сотрудник МЧС, чтобы снизить служебную нагрузку и улучшить показатели, велел своей подчиненной внести ложные сведения в протокол осмотра места происшествия без фактического выезда, а после вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Своими действиями он нарушил охраняемые законом интересы общества и государства.
В июле того же года мужчина получил 100 тысяч рублей за незаконный перенос срока исполнения предписания об устранении требований в области пожарной безопасности в одной из организаций Дзержинска.
Правда вскрылась при взаимодействии СК с УФСБ по Нижегородской области.
В итоге суд дал фигуранту 3,6 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Также его лишили спецзвания.
