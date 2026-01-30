Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Памятник Лобачевскому могут поставить в Нижнем Новгороде

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поднял вопрос о необходимости установки памятника знаменитому математику Николаю Лобачевскому в Нижнем Новгороде.

Свое предложение он озвучил в Telegram-канале, приурочив его к празднованию 110-летия ННГУ имени Лобачевского.

Люлин подчеркнул, что в Казани уже имеется монумент, посвященный Лобачевскому, а вот в Нижнем Новгороде, на родине великого ученого, подобного памятника пока нет. Он выразил надежду исправить эту ситуацию и устранить несправедливость.

Спикер ЗСНО также отметил, что благодаря усердной работе сотрудников ННГУ открывается великое будущее не только для Нижнего Новгорода, но и для всей страны.

Ранее сообщалось, что высота будущего памятника русской Свободы в Нижнем Новгороде может составить до 95 метров. А в Сарове планируют установить памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

