Памятник художнику Гусеву установили в нижегородском сквере Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в сквере имени народного художника РСФСР Павла Гусева установили памятник в его честь. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

По словам главы района Алексея Рыболовлева, благоустройство сквера было завершено в 2025 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Установка памятника нашему выдающемуся земляку стала финальным этапом обновления этой территории. Бюст отлит из бронзы, а постамент выполнен из цельного гранитного блока", — отметил Рыболовлев.

Ранее на территории сквера провели комплексное благоустройство: уложили новую брусчатку, высадили деревья и кустарники, разбили цветник, восстановили газон. Также были установлены скамейки, урны и организовано уличное освещение.

Напомним, что в 2025 году в Нижнем Новгороде были приведены в порядок пять общественных пространств. Помимо сквера имени Павла Гусева, обновления коснулись территории с фонтаном у ДК Орджоникидзе в Московском районе, участка по улице Веденяпина на Автозаводе, пространства на проспекте Гагарина в Приокском районе и площади перед Автозаводским универмагом.

Также сообщалось, что на памятнике Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде вновь появится надпись "Сталинскому соколу".