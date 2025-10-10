Памятник художнику Гусеву установили в нижегородском сквере

Фото:
В Нижнем Новгороде в сквере имени народного художника РСФСР Павла Гусева установили памятник в его честь. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.
По словам главы района Алексея Рыболовлева, благоустройство сквера было завершено в 2025 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни".
"Установка памятника нашему выдающемуся земляку стала финальным этапом обновления этой территории. Бюст отлит из бронзы, а постамент выполнен из цельного гранитного блока", — отметил Рыболовлев.
Ранее на территории сквера провели комплексное благоустройство: уложили новую брусчатку, высадили деревья и кустарники, разбили цветник, восстановили газон. Также были установлены скамейки, урны и организовано уличное освещение.
Напомним, что в 2025 году в Нижнем Новгороде были приведены в порядок пять общественных пространств. Помимо сквера имени Павла Гусева, обновления коснулись территории с фонтаном у ДК Орджоникидзе в Московском районе, участка по улице Веденяпина на Автозаводе, пространства на проспекте Гагарина в Приокском районе и площади перед Автозаводским универмагом.
Также сообщалось, что на памятнике Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде вновь появится надпись "Сталинскому соколу".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+