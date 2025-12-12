Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

В Дзержинске заложили камень в основание памятника погибшим воинам

12 декабря 2025 19:45
В Дзержинске заложили камень в основание памятника погибшим воинам

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Дзержинске Нижегородской области на территории регионального центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" состоялась торжественная церемония установки закладного камня. Он станет основой будущего памятного знака, посвящённого нижегородцам, погибшим в Афганистане, Чечне и в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Инициатива создания мемориала принадлежит областному Совету ветеранов. Проект получил активную поддержку со стороны Волонтёрского центра Нижегородской области и регионального министерства социальной политики. Финансирование изготовления закладного камня обеспечили представители нижегородского бизнес-сообщества.

На мероприятие прибыли представители ветеранских организаций из более чем 40 муниципалитетов и округов Нижегородской области. Присутствующие почтили память павших воинов и выразили благодарность за их подвиг.

Начальник управления социальной реабилитации и развития учреждений министерства социальной политики региона Андрей Тирюков отметил: "Память о наших героях — это не просто дань уважения. Это основа, на которой строится наше будущее. Сегодня мы закладываем не только камень в память о павших, но и фундамент для воспитания поколения, которое будет помнить и ценить тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу".

На закладном камне уже выгравирована надпись: "Здесь будет установлен памятный знак воинам-нижегородцам, погибшим в Афганистане, Чечне и специальной военной операции". Установка самого памятника запланирована на 2026 год. Мемориал станет местом памяти, скорби и благодарности, где жители региона смогут отдать дань уважения мужеству солдат и офицеров, исполнивших свой долг как за пределами Родины, так и на её границах.

Генеральный директор Волонтёрского центра Нижегородской области Мария Самоделкина подчеркнула: "Волонтёрский центр видит своей миссией не только помощь людям, участникам СВО и их семьям в формате "здесь и сейчас", но и участие в создании памятных объектов. Этот знак, а в будущем — памятник, станет точкой притяжения: здесь молодёжь сможет узнать историю подвигов, а ветераны — почувствовать, что они не забыты".

Ранее сообщалось, что памятник уроженцу Нижегородской губернии, известному юристу и государственному деятелю Замятнину хотят установить на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

