Общество

Подвиг учителей военных лет увековечили в Нижнем Новгороде

31 октября 2025 18:45
Подвиг учителей военных лет увековечили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие памятника, посвящённого педагогам, которые продолжали учить и воспитывать детей в годы Великой Отечественной войны. Монумент установили рядом со школой №11 имени Г.С. Бересневой в Приокском районе. Он получил название "Сила знаний сквозь войну и мир!".

Скульптура выполнена в виде раскрытой гранитной книги. На её страницах выгравированы строки стихотворения, написанного директором школы №174 Людмилой Демидовой. В поэтической форме она выразила благодарность учителям и воспитателям, отдавшим свои силы и жизнь делу воспитания детей в самые тяжёлые времена.

Идея создания памятника родилась после документальной постановки "Дети войны", подготовленной Центром развития творчества "Созвездие" к 9 Мая. По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, именно этот спектакль вдохновил педагогическое сообщество на установку монумента. Место для него выбрали совместно с учителями и общественностью.

В годы войны нижегородские школы №32, 45, 48 и 140 не прекращали свою работу. Многие преподаватели ушли на фронт прямо с уроков, а оставшиеся продолжали обучать детей, несмотря на все трудности. После Победы именно они помогали юному поколению вернуться к нормальной жизни и сыграли важную роль в восстановлении страны и становлении современной системы образования.

Депутат городской Думы Владимир Поддымников-Гордеев отметил, что памятник стал символом уважения к учителям, трудившимся как в тылу, так и на передовой. По его словам, их самоотверженность и вера в силу знаний вдохновляют и сегодня, особенно в деле патриотического воспитания молодёжи.

Людмила Демидова, автор стихотворения на памятнике, призналась, что работа над текстом стала для неё личной. Она рассказала, что бабушка её мужа, Полина Мартьянова, руководила школой №45 в военные годы и всей душой была предана детям. По словам Демидовой, увековечить память о таких педагогах — это важная и нужная миссия.

Ранее сообщалось, что памятник художнику Гусеву открыли в нижегородском сквере.

Ранее сообщалось, что памятник художнику Гусеву открыли в нижегородском сквере.

Памятники Приокский район Учитель
