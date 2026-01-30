На 88-м году жизни скончался профессор ННГАСУ Алексей Коломиец Наука

Фото: пресс-служба ННГАСУ

Сегодня, 30 января, на 88-м году жизни ушел из жизни Алексей Маркович Коломиец — профессор кафедры оснований, фундаментов и инженерной геологии ННГАСУ, доктор технических наук, ученый-геолог. Печальную новость сообщили в пресс-службе вуза.

Коломиец был одним из ведущих российских специалистов в области технологии и техники буровых работ. Он разработал технологии применения водорастворимых полимеров при бурении скважин на воду и твердые полезные ископаемые, а также ряд других научных решений.

Ученый являлся автором 32 изобретений и патентов, 10 научных книг и множества публикаций в научных и научно-популярных изданиях.

За вклад в науку Алексей Маркович был удостоен высоких госнаград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Трудового Красного Знамени и ордена "Знак Почета". Он также был награжден двумя медалями, Почетной грамотой президента РФ Дмитрия Медведева и имел звание "Заслуженный геолог РФ".

В ННГАСУ отметили, что уход профессора стал невосполнимой утратой для университета. Коллеги подчеркнули, что он был не только выдающимся ученым, но и человеком высокой внутренней культуры.

Прощание с профессором состоится 1 февраля 2026 года в 12:15 на Бугровском кладбище (2 зал).

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Алексея Марковича.

Напомним, что недавно на 78-м году жизни скончался доктор экономических наук, преподаватель Княгининского университета Василий Козлов.