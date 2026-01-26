У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Экс-замгубернатора Василий Козлов скончался на 78-м году жизни

26 января 2026 07:24 Общество
Экс-замгубернатора Василий Козлов скончался на 78-м году жизни

Фото: ngieu.ru

На 78-м году жизни скончался экс-замгубернатора Нижегородской области, доктор экономических наук Василий Дорофеевич Козлов. 

По информации НИА "Нижний Новгород", Василий Дорофеевич тяжело болел. Однако он находил силы каждый день радовать своих подписчиков в соцсетях подборками картин — он был ценителем прекрасного. 

"Каждое утро он считал своим долгом и предназначением вести для вас свою страницу. Он говорил: я не могу не сделать это, ведь люди ждут. Так они понимают, что я еще жив... Сегодня поста не будет", - написала 25 января в VK его дочь Карина. 

Василий Дорофеевич родился в Дзержинске. В 1972 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политеха. Трудовой путь нижегородца начался на Сормовской ТЭЦ: сначала работал старшим инженером, а потом дослужился до начальника отдела оборудования и капстроя. В 1979-1981 годах заведовал отделом промышленности Сормовского райкома КПСС в Горьком.  

Преподаванием Козлов занялся в 80-х. Первым местом работы на научном поприще стала Волго-Вятская академия госслужбы. А с 1992 по 1995 год он занимал посты замгубернатора, замдиректора департамента экономики и прогнозирования правительства Нижегородской области. 

С 1995 по 2001 год являлся гендиректор Нижегородского регионального фонда подготовки финансовых и управленческих кадров. 

Василий Дорофеевич также являлся основателем бизнес-школы Green City на базе Нижегородского регионального института управления и экономики АПК.

В последние годы Козлов был профессором кафедры "Экономика и автоматизация бизнес-процессов" Княгининского университета. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Василия Дорофеевича Козлова. 

