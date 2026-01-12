Прощание с профессором ННГУ Вадимом Соболевым пройдет 13 января Общество

Фото: ННГУ им. Лобачевского

На 73-м году жизни не стало доктора экономических наук, профессора и заведующего кафедрой экономики предпринимательской деятельности в ННГУ имени Н.И. Лобачевского Вадима Юрьевича Соболева.

Он окончил экономический факультет Горьковского государственного университета в 1975 году и посвятил науке и преподаванию больше 45 лет. За это время Вадим Юрьевич стал не просто профессионалом с большой буквы, но и человеком, которого искренне ценили и уважали коллеги и студенты.

Свою преподавательскую карьеру Соболев начал в 1980 году. Уже через два года защитил кандидатскую диссертацию, а в 2000-м стал доктором экономических наук. До 2012 года работал в Нижегородском коммерческом институте, где занимал руководящие посты. После этого возглавил кафедру в ННГУ, которой руководил до последних дней.

Вадим Юрьевич был не только сильным специалистом, но и настоящим наставником — внимательным, мудрым, отзывчивым, отметили в ННГУ. Его советы, поддержка и доброжелательность запомнятся многим. В памяти коллег он останется человеком с большим сердцем и светлой душой.

Церемония прощания пройдёт 13 января в 11:00 в нижегородском крематории по адресу улица Зайцева, 27.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вадима Соболева.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде простились нейрофизиологом ПИМУ Михаилом Воловиком.