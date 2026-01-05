Ученый-нейрофизиолог ПИМУ Михаил Воловик скончался 67-м году жизни Общество

Фото: Анастасия Назарова

Доктор медицинских наук, нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник отделения функциональной диагностики Университетской клиники ПИМУ Михаил Воловик ушёл из жизни 4 января 2026 года на 67-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Воловик был не только выдающимся учёным, но и человеком с ярко выраженным творческим началом. Получив образование биолога, он посвятил свою карьеру научным исследованиям в области нейрофизиологии, десятилетиями работая в ПИМУ. Его профессионализм, глубина знаний и искренняя преданность науке снискали ему уважение коллег и студентов.

Наряду с научной деятельностью Михаил Григорьевич проявлял себя в литературе. С 1997 года он состоял в Союзе российских писателей, активно участвовал в культурной жизни, выступал на фестивалях поэзии в Нижнем Новгороде и Москве. Его поэтическое творчество раскрывает тонкую, чувствительную натуру, открытую миру и людям.



Церемония прощания с Михаилом Григорьевичем пройдёт 6 января в 11:00 в морге ГРБ № 5. Похороны пройдут на Сормовском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Михаила Воловика.

