Общество

Ректор ННГУ сообщил о смерти выдающегося ученого Дмитрия Крысько

29 декабря 2025 13:10 Общество
Ректор ННГУ сообщил о смерти выдающегося ученого Дмитрия Крысько

Фото: пресс-служба ННГУ

Ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов сообщил об уходе из жизни профессора Дмитрия Крысько. Известный ученый скончался 20 декабря.   

Дмитрий Крысько был профессором Гентского университета и членом Бельгийской академии наук. Его научная деятельность оказала значительное влияние на развитие биомедицинского направления в ННГУ.

Именно Крысько стал инициатором научного сотрудничества между Нижегородским госуниверситетом и Гентским университетом. Благодаря его усилиям в ННГУ было заложено новое направление исследований — онкоиммунология. Ученый работал над изучением молекулярных механизмов гибели опухолевых клеток и возможностях индукции иммуногенной клеточной смерти, что открывает перспективы для повышения эффективности терапии онкологических заболеваний.

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова подчеркнула, что Дмитрий Вадимович останется в памяти коллег как выдающийся ученый и патриот.

"Коллектив Института биологии и биомедицины скорбит и помнит. Дмитрий Вадимович останется для нас навсегда не только великим ученым с мировым именем, но и достойным сыном Земли Русской", — сказала она.

За годы сотрудничества с ННГУ под руководством Крысько было опубликовано более 20 научных статей в ведущих международных рецензируемых изданиях. Большинство из них попали в категорию Q1. Три работы получили статус Highly Cited Papers по версии Web of Science и вошли в 1% самых цитируемых научных публикаций.

Одной из его учениц, Виктории Турубановой, была присуждена медаль Российской академии наук за научные достижения.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Крысько.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде скончался заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк.

Некролог ННГУ Смертность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных