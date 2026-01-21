Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Прощание с доцентом кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяной Медведевой пройдет 22 января

21 января 2026 14:22 Общество
21 января 2026 14:22 Общество
Прощание с доцентом кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяной Медведевой пройдет 22 января

Фото: ННГУ

На 75-м году жизни не стало доцента кафедры истории и политики России Института международных отношений и мировой истории ННГУ Лобачевского Татьяны Медведевой. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Татьяна Александровна окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета и почти четыре десятилетия посвятила работе в родном вузе.

Её профессиональный путь был связан с изучением и преподаванием истории России, а также воспитанием новых поколений студентов.

Прощание с Татьяной Медведевой пройдет 22 января в 11:00 на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Татьяны Александровны.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде простились с завкафедрой экономики предпринимательской деятельности ННГУ Вадимом Соболевым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Некролог ННГУ Похороны
