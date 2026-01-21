Прощание с доцентом кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяной Медведевой пройдет 22 января

Фото:
На 75-м году жизни не стало доцента кафедры истории и политики России Института международных отношений и мировой истории ННГУ Лобачевского Татьяны Медведевой. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Татьяна Александровна окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета и почти четыре десятилетия посвятила работе в родном вузе.
Её профессиональный путь был связан с изучением и преподаванием истории России, а также воспитанием новых поколений студентов.
Прощание с Татьяной Медведевой пройдет 22 января в 11:00 на Бугровском кладбище.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Татьяны Александровны.
