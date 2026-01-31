В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Нижегородцам разъяснили новые рекомендации по лечению COVID-19

31 января 2026 18:06
Нижегородцам разъяснили новые рекомендации по лечению COVID-19

Фото: Кира Мишина

Минздрав РФ представил новый регламент по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Главный редактор МИА "Стационар пресс" Алексей Никонов рассказал о самых значимых нововведениях.

Теперь общий анализ крови будет входить в стандартный набор тестов для всех пациентов с подозрением на коронавирус, включая лёгкие случаи, в отличие от предыдущей практики, когда анализы делали только при осложнениях.

Тесты на С-реактивный белок и D-димер будут назначаться лишь при среднем и тяжелом течении заболевания, тогда как раньше они проводились при любом подозрении на COVID-19.

Компьютерная томография лёгких (КТ) будет рекомендоваться только пациентам со средней и тяжёлой формой течения болезни, а не всем подряд, как это было ранее.

Кроме того, в обновлённых рекомендациях указывается, что симптомы COVID-19 проявляются так же остро, как и у обычного гриппа, с умеренно выраженными признаками интоксикации, тогда как в предыдущих рекомендациях болезнь характеризовалась постепенным началом.

Также вакцинация от COVID-19 больше не является обязательной для детей до 18 лет.

Еще одно изменение касается уведомления: теперь положительный тест на коронавирус не требует обязательного информирования руководства медицинской организации и Роспотребнадзора.

Помимо рекомендаций по лечению, в документе также прописаны советы по реабилитации после выздоровления, включая рекомендации избегать многозадачности, научиться делегировать и избегать триггеров переутомления.

"Это первая версия постоянного регламента по COVID-19. До этого были лишь временные рекомендации", — уточнил Никонов.

Ранее сообщалось, что С 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 в Нижегородской области выявили 109 новых случаев коронавируса.

