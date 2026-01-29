Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Минздрав опроверг новость о сокращении сроков лечения гриппа до 9 дней

29 января 2026 17:35 Общество
Минздрав опроверг новость о сокращении сроков лечения гриппа до 9 дней

Минздрав России опроверг информацию о якобы установленных максимальных сроках выдачи больничного листа при заболеваниях гриппом (не более 9 дней).

Как сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, информация о девяти днях носит сугубо организационный характер и используется для планирования объемов медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Чуланов подчеркнул, что указанный срок не является обязательным ограничением для лечения и в случае необходимости медицинская помощь пациентам будет оказываться дольше. Выписка больного или прекращение врачебного наблюдения не зависят от формального наступления девятого дня болезни.

Решение о продолжительности лечения принимает врач, исходя из клинической картины и потребностей пациента. Указание на ежедневные осмотры врача-инфекциониста и терапевта относится в большей степени к стационару, где непрерывное медицинское наблюдение является обязательным компонентом лечебного процесса.

В январе 2026 года сообщалось, что в Нижегородской области возможен рост заболеваемости гриппом.

Ранее в нижегородском минздраве дали разъяснения по лечению пациентов с инфарктами в Дзержинске. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Грипп Медицина и здоровье Минздрав
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных