Минздрав опроверг новость о сокращении сроков лечения гриппа до 9 дней

Минздрав России опроверг информацию о якобы установленных максимальных сроках выдачи больничного листа при заболеваниях гриппом (не более 9 дней).

Как сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, информация о девяти днях носит сугубо организационный характер и используется для планирования объемов медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Чуланов подчеркнул, что указанный срок не является обязательным ограничением для лечения и в случае необходимости медицинская помощь пациентам будет оказываться дольше. Выписка больного или прекращение врачебного наблюдения не зависят от формального наступления девятого дня болезни.

Решение о продолжительности лечения принимает врач, исходя из клинической картины и потребностей пациента. Указание на ежедневные осмотры врача-инфекциониста и терапевта относится в большей степени к стационару, где непрерывное медицинское наблюдение является обязательным компонентом лечебного процесса.

