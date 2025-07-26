Нижегородцам объяснили, как защититься от коронавируса "Стратус" Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам напомнили о симптомах и мерах защиты от новой разновидности коронавируса "Стратус", которая уже добралась до России. Об этом пишет "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

По данным Роспотребнадзора на 25 июля, в России подтверждено 114 случаев заражения. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве.

В Нижегородской области на данный момент заболевших "Стратусом" не выявлено. Однако специалисты не исключают, что штамм может появиться и в регионе, учитывая его высокую заразность.

По словам врачей, "Стратус" передается воздушно-капельным путем и по симптомам напоминает обычную простуду или ОРВИ. Температура у заболевших обычно держится в пределах 37,5-38,5 градуса. Также возможны кашель, першение и боль в горле, слабость, головная боль и общее недомогание.

Иногда пациенты жалуются на заложенность носа и ломоту в теле. Но отличительной особенностью именно этого штамма стала осиплость или сиплый голос.

Несмотря на быструю передачу, "Стратус" не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что у большинства пациентов заболевание проходит в легкой форме.

При этом для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом возможны осложнения. Именно поэтому медики призывают не игнорировать профилактику.

Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу грязными руками, использовать салфетки при кашле и чихании. Также рекомендуется носить маски в общественных местах, особенно в период роста заболеваемости, избегать близких контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, и чаще проветривать помещения.

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