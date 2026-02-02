Пожары унесли жизни шести человек в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области за последние семь дней произошло 60 пожаров. Об этом сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По словам представителя ведомства, в результате происшествий были эвакуированы 51 человек, среди них 9 детей.
Трое человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, шестерым удалось спастись.
К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погибли шесть человек.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели троих человек в пожаре в Сосновском округе.
