Происшествия

Пожар с тремя погибшими в Сосновском закончился уголовным делом

30 января 2026 14:30 Происшествия
Пожар с тремя погибшими в Сосновском закончился уголовным делом

Гибель троих человек на пожаре в Сосновском округе обернулась уголовным делом. Его завели следователи СУ СКР по региону, сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

Трагедия произошла в частном доме на улице 1 Мая в поселке Сосновское 29 января. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек — их личности устанавливаются. 

Для установления причин гибели назначены судмедэкспертизы. А для выяснения причин возникновения пожара — пожарно-техническая экспертиза. 

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". 

Добавим, что областная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств случившегося. На место выезжал прокурор округа Александр Беспалов. 

Ранее сообщалось, что с приходом морозов в Нижегородской области участились пожары из-за проблем с печами. 

Теги:
Пожар Сосновский район Уголовное дело
