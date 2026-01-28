Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 января 2026 16:23Пенсионер погиб на пожаре в Первомайске
28 января 2026 15:42Супругам в Балахне назначили тюремные сроки за наркоторговлю
28 января 2026 13:47Депутата Евгения Монахова задержали в Нижегородской области
28 января 2026 12:23Дерево насмерть придавило рабочего в Навашинском районе: возбуждено дело
28 января 2026 11:47Водитель грузовика погиб в ДТП около Лыскова
28 января 2026 11:32Дело Ильи Халтурина снова начали рассматривать в суде
28 января 2026 09:30Уроженца Нижнего Новгорода внесли в список экстремистов и террористов
28 января 2026 07:00Экс-депутат Караганский получил условку и штраф в 1,1 млн рублей
27 января 2026 19:41Серийного вымогателя поймали на Бору
27 января 2026 18:02Свыше 4000 наркопреступлений совершено в Нижегородской области за 2025 год
Происшествия

Пенсионер погиб на пожаре в Первомайске

28 января 2026 16:23 Происшествия
Пенсионер погиб на пожаре в Первомайске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В городе Первомайск Нижегородской области произошел пожар, в результате которого полностью выгорел частный жилой дом, а его хозяин, 70-летний мужчина, погиб. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров, в результате огонь полностью уничтожил крышу здания. На месте происшествия пожарные обнаружили тело пенсионера.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность отопительной печи.

В МЧС вновь обратились к жителям региона с рекомендацией регулярно проверять состояние печей и дымоходов, а также устанавливать противопожарные датчики в частных домах.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зафиксирован рост пожаров из-за неисправного печного отопления. Напомним также, что 47-летний нижегородец погиб во время пожара в собственном доме на улице Ухтомского в Канавине.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Первомайск Пожар
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2026 17:10Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области
23 января 2026 12:02Гибель двух человек на пожаре под Арзамасом обернулась уголовным делом
22 января 2026 17:30Появились фото и видео с места пожара на рынке в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных