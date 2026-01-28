Пенсионер погиб на пожаре в Первомайске

Фото:
В городе Первомайск Нижегородской области произошел пожар, в результате которого полностью выгорел частный жилой дом, а его хозяин, 70-летний мужчина, погиб. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров, в результате огонь полностью уничтожил крышу здания. На месте происшествия пожарные обнаружили тело пенсионера.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность отопительной печи.
В МЧС вновь обратились к жителям региона с рекомендацией регулярно проверять состояние печей и дымоходов, а также устанавливать противопожарные датчики в частных домах.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зафиксирован рост пожаров из-за неисправного печного отопления. Напомним также, что 47-летний нижегородец погиб во время пожара в собственном доме на улице Ухтомского в Канавине.
