Происшествия

47-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме

27 января 2026 12:00 Происшествия
47-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

47-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме, сообщили в ГУ МЧС по региону. 

Трагедия произошла ночью 27 января на улице Ухтомского (Канавинский район). Пожарные прибыли по вызову в тот момент, когда уже происходило открытое горение. Огнем повреждены комнаты, пристрой и частично крыша с чердаком. Общая площадь пожара — 120 кв. метров. 

Тело хозяина нашли в одной из комнат. Предположительно, пожар вспыхнул из-за нарушения правил устройства и использования электрооборудования. Начато расследование. 

Ранее выяснилось, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели крановщика на плавкране в Борском округе. Инцидент произошел в декабре прошлого года. 

Также сообщалось о возбуждении дела после пожара в Арзамасском округе, в результате которого погибли мужчина и женщина. 

Теги:
МЧС Пожар Смертность
