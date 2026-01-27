47-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

47-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла ночью 27 января на улице Ухтомского (Канавинский район). Пожарные прибыли по вызову в тот момент, когда уже происходило открытое горение. Огнем повреждены комнаты, пристрой и частично крыша с чердаком. Общая площадь пожара — 120 кв. метров.

Тело хозяина нашли в одной из комнат. Предположительно, пожар вспыхнул из-за нарушения правил устройства и использования электрооборудования. Начато расследование.

Ранее выяснилось, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели крановщика на плавкране в Борском округе. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Также сообщалось о возбуждении дела после пожара в Арзамасском округе, в результате которого погибли мужчина и женщина.