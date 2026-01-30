Крупный пожар привел к гибели трех человек в Нижегородской области

Фото:
Смертельный пожар произошел в частном доме на улице 1 Мая в поселке Сосновское Нижегородской области.
Как сообщили в нижегородском ГУ МЧС, огнём было охвачено 86 квадратных метров площади. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
При осмотре в доме были обнаружены тела трёх погибших, чьи личности пока уточняются.
В тушении пожара участвовали 13 специалистов и использовались 5 единиц пожарной техники.
В настоящее время сотрудники МЧС совместно со следователями Следственного комитета выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что 70-летний пенсионер погиб во время пожара в собственном доме в Первомайске
