Происшествия

Крупный пожар привел к гибели трех человек в Нижегородской области

30 января 2026 10:45 Происшествия
Крупный пожар привел к гибели трех человек в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Смертельный пожар произошел в частном доме на улице 1 Мая в поселке Сосновское Нижегородской области. 

Как сообщили в нижегородском ГУ МЧС, огнём было охвачено 86 квадратных метров площади. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

При осмотре в доме были обнаружены тела трёх погибших, чьи личности пока уточняются.

В тушении пожара участвовали 13 специалистов и использовались 5 единиц пожарной техники. 

В настоящее время сотрудники МЧС совместно со следователями Следственного комитета выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что 70-летний пенсионер погиб во время пожара в собственном доме в Первомайске  

Ранее сообщалось, что 70-летний пенсионер погиб во время пожара в собственном доме в Первомайске

МЧС Пожар Сосновский район
