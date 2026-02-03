Полузащитник "Пари НН" Александр Эктов вернулся к тренировкам на поле Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник "Пари Нижний Новгород" Александр Эктов начал тренироваться на поле после продолжительного восстановления, сообщила пресс-служба нижегородской команды.

Напомним, футболист перенес вторую операцию на коленном суставе в сентябре 2025 года в одной из клиник Германии. После хирургического вмешательства 30-летний игрок проходил индивидуальную реабилитацию, в том числе под наблюдением специалистов в Москве.



По словам самого Эктова, он провел три-четыре месяца вдалеке от команды, восстанавливаясь по индивидуальной программе. Для этого ему пришлось отправиться в Москву, где он работал с реабилитологом над укреплением мышц и корпуса.

"Когда ты не бегаешь семь месяцев, конечно, непривычно снова надеть беговые кроссовки. Это были мои первые пять минут пробежки за семь месяцев", — поделился футболист.

Эктов также сообщил, что не готов называть точные сроки полного восстановления, поскольку процесс остается сложным и требует времени. Однако он выразил надежду, что сможет вернуться в строй немного раньше ожидаемого.

В прошлом сезоне игрок выступал за "Пари НН" на правах аренды из "Краснодара", проведя 24 матча в РПЛ, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Позже нижегородский клуб выкупил его контракт.

Сейчас команда проводит второй предсезонный сбор в Турции, и Эктов присоединился к партнерам, начав легкие беговые тренировки.

Ранее сообщалось, что из-за серьезной травмы полузащитник не сможет выйти на поле до конца текущего года.