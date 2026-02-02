21-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" официально объявил о переходе 21-летнего нападающего Матвея Урванцева из "Челябинска".

В нынешнем сезоне Урванцев провел за уральский клуб 22 матча в Лиге PARI и Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Путь Урванцева в футболе начался в родном Челябинске. В дальнейшем он прошел обучение в Академии футбола имени Юрия Коноплёва, затем в академии московского "Спартака", а позже представлял команды "Мастер-Сатурн" и "Чертаново".

Ранее футболист защищал цвета "Чертаново", где на уровне Второй лиги сыграл 43 встречи. В этом отрезке карьеры он записал на свой счет 13 голов и 13 ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость российского нападающего составляет 250 тысяч евро.

"Желаем на новом этапе карьеры яркой игры, результативных действий, успехов и как можно больше побед в составе нашей команды", - написали представители клуба.

