Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН" Спорт

Фото: соцсети ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" подписал контракт с уругвайским нападающим Адрианом Бальбоа по прозвищу "Рокки". Соглашение рассчитано на полтора сезона с возможностью дальнейшего продления на один год. Об этом сообщается в соцсетях ФК "Пари НН".

Родившийся в Монтевидео игрок перед переездом в Россию играл за один из ведущих клубов Аргентины "Расинг". В составе этой команды "Рокки" вышел в полуфинал престижного турнира Кубок Либертадорес, где сыграл несколько матчей в качестве замены. За время выступлений в "Расинге" нападающий провел 40 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее он также выступал за аргентинский клуб "Санта-Фе", где в 40 играх отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

За свою футбольную карьеру Адриан Бальбоа провел в общей сложности 349 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 30 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Александр Трошечкин из "Пари НН" перешел в волгоградский "Ротор".