Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
31 января 2026 12:03Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН"
29 января 2026 17:13Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту пройдут в Нижнем Новгороде 7 февраля
28 января 2026 22:35Нижегородское "Торпедо" в третий раз в сезоне проиграло "Северстали"
28 января 2026 12:03Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России
28 января 2026 10:25"Чайка" на домашнем льду обыграла "Спутник" из Альметьевска
28 января 2026 09:58Тренер по баскетболу Владимир Барышников умер на 63-м году жизни
27 января 2026 14:45Экс-футболист горьковской "Волги" Борис Игнатьев умер в 85 лет
27 января 2026 12:33Американец Айзея Вашингтон покинул БК "Пари НН"
26 января 2026 21:45"Торпедо" прервало победную серию, уступив "Сибири" в концовке матча
25 января 2026 17:54Гендиректор ХК "Торпедо" объяснил обмен Воронина на Яценко
Спорт

Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН"

31 января 2026 12:03 Спорт
Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК Пари НН

Фото: соцсети ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" подписал контракт с уругвайским нападающим Адрианом Бальбоа по прозвищу "Рокки". Соглашение рассчитано на полтора сезона с возможностью дальнейшего продления на один год. Об этом сообщается в соцсетях ФК "Пари НН".

Родившийся в Монтевидео игрок перед переездом в Россию играл за один из ведущих клубов Аргентины "Расинг". В составе этой команды "Рокки" вышел в полуфинал престижного турнира Кубок Либертадорес, где сыграл несколько матчей в качестве замены. За время выступлений в "Расинге" нападающий провел 40 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее он также выступал за аргентинский клуб "Санта-Фе", где в 40 играх отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

За свою футбольную карьеру Адриан Бальбоа провел в общей сложности 349 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 30 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Александр Трошечкин из "Пари НН" перешел в волгоградский "Ротор".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 08:36"Пари НН" усилился двумя молодыми игроками
15 января 2026 18:43Футбольные клубы "Пари НН" и "Гомель" договорились о сотрудничестве
14 января 2026 14:39Экс-капитан "Пари НН" Кирилл Гоцук подписал контракт с "Торпедо"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных