Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Защитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Александр Эктов успешно перенес первое хирургическое вмешательство в рамках лечения травмы, полученной по окончании сезона 2024/25. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Операция на коленном суставе состоялась в Мюнхене. По словам футболиста, процедура прошла без осложнений, сейчас он чувствует себя хорошо и надеется восстановиться как можно быстрее.

Следующий этап лечения запланирован на начало сентября. Тогда спортсмену предстоит повторная операция, после которой станет ясно, сколько времени займет полное возвращение к тренировкам и матчам.

Напомним, скорее всего, защитник не появится на поле до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что международный скандал может грозить "Пари НН" из-за перехода грузинского полузащитника Вахо Бедошвили.