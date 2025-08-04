Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене

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Защитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Александр Эктов успешно перенес первое хирургическое вмешательство в рамках лечения травмы, полученной по окончании сезона 2024/25. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Операция на коленном суставе состоялась в Мюнхене. По словам футболиста, процедура прошла без осложнений, сейчас он чувствует себя хорошо и надеется восстановиться как можно быстрее.
Следующий этап лечения запланирован на начало сентября. Тогда спортсмену предстоит повторная операция, после которой станет ясно, сколько времени займет полное возвращение к тренировкам и матчам.
Напомним, скорее всего, защитник не появится на поле до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что международный скандал может грозить "Пари НН" из-за перехода грузинского полузащитника Вахо Бедошвили.
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