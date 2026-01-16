Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Спорт

"Пари НН" усилился двумя молодыми игроками

16 января 2026 08:36 Спорт
Пари НН усилился двумя молодыми игроками

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" объявил о подписании двух молодых игроков, ставших первыми новичками команды в зимнее межсезонье. В состав нижегородцев вошли полузащитник Егор Гуренко и нападающий Ярослав Соснихин.

Егор Гуренко, 18-летний опорный полузащитник, является воспитанником академии "Краснодара". За время выступлений в структуре клуба он провёл 76 матчей, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

В его активе — два чемпионских титула Юношеской футбольной лиги, серебро ЮФЛ и дважды бронза Молодёжной футбольной лиги. Также Гуренко выступал за юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19, сыграв в общей сложности 12 матчей.

Футболист уже присоединился к "Пари НН" и приступил к тренировкам на сборе в Турции.

Вторым новичком клуба стал 19-летний нападающий Ярослав Соснихин. Уроженец города Павлово, он начал заниматься футболом в Ворсме, а затем попал в академию "Пари НН"

С 2022 года Соснихин выступал за молодёжные команды "Краснодара". За этот период он провёл 76 матчей, забил 39 голов и отдал 12 результативных передач.

Среди его достижений — два чемпионства в ЮФЛ, звание лучшего бомбардира турнира, серебряные медали Юношеской лиги и дважды бронза в МФЛ. Соснихин также вызывался в сборные России U-16 и U-17, где сыграл три встречи.

Ранее сообщалось, что экс-капитан нижегородцев Кирилл Гоцук подписал контракт с московским "Торпедо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

