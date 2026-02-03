На отлов бездомных собак в Нижнем Новгороде направят 14 млн рублей Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде на мероприятия по обращению с бездомными животными в 2026 году выделили почти 14 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода". Контракт будет действовать с момента его заключения до 31 декабря 2026 года.

Средства пойдут на финансирование комплекса услуг. В перечень входят отлов и транспортировка животных без владельцев, ветеринарный осмотр, регистрация, маркировка, стерилизация, кастрация, лечение, питание, уход, а также поиск новых владельцев или возврат животных на прежнее место обитания.

Отметим, что в городе уже несколько лет успешно реализуется программа по контролю популяции бездомных собак. Также власти оказывают поддержку приютам, компенсируя часть расходов, в том числе на лечение травмированных животных. Недавно меры поддержки расширили и на приюты Кстова.