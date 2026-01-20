Нижегородские депутаты поддержали изъятие животных в случае опасности Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Комитет Заксобрания по экологии рассмотрел поправки в региональный закон, касающийся охраны животных, не отнесённых к охотничьим и водным биологическим ресурсам. Заседание профильного комитета прошло 20 января, передает НИА "Нижний Новгород".

Как пояснил председатель комитета Владислав Атмахов, изменения предполагают возможность экстренного изъятия животных в ситуациях, когда они находятся в опасности. Например, когда животное получило травмы, оказалось в бедственном положении или представляет угрозу для людей, сельскохозяйственных и домашних животных.

Также предлагается закрепить в законе положения о проведении государственной экологической экспертизы и ограничении пользования объектами животного мира.

Все члены комитета поддержали инициативу. "За" проголосовали 12 депутатов, воздержавшихся и против высказавшихся не было. Законопроект принят в первом чтении.

Ранее сообщалось, что охоту на бурого медведя запретили в Нижегородской области с 1 января 2026 года.