Приют для собак в Городце обойдется в 20 млн рублей Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Приют для бездомных животных планируется создать в Городце. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава муниципального округа Александр Мудров.

""Сострадание" подарило нам проект приюта, на основе которого мы сейчас будем осуществлять его привязку к территории. Участок уже определен — он находится на границе Городца, за ним — сельхоззона", - рассказал собеседник информагентства.

Для комфорта жителей близлежащих домов проектируется ограждение со звукозащитой.

Приют будет рассчитан на 50 собак. Это для начала. Дальше будет видно, уточнил Мудров. Проектом также предусмотрена гостиница для домашних животных, площадка для выгула и ветеринарный кабинет.

"Предварительно, на это уйдет 20 млн рублей. Да, бюджет на 2026 год достаточно сложный, но, думаю, мы сможем осилить создание приюта", - заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что фонд "Сострадание НН" не возобновил прием новых животных в приют из-за финансовых проблем.