Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 15:17Нижегородские предприятия могут наказать на 136 млн рублей за ущерб экологии
05 декабря 2025 14:59Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году
05 декабря 2025 14:41Жильцы дома на улице Родионова переплатили 2,5 млн рублей за отопление
05 декабря 2025 14:38Приют для собак в Городце обойдется в 20 млн рублей
05 декабря 2025 14:16Акция "Ночь ПРОздоровье" пройдет в нижегородской поликлинике №4
05 декабря 2025 14:15До встречи на льду: Т2 обеспечила связью главные катки Нижнего Новгорода 
05 декабря 2025 13:19Приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки нижегородцу
05 декабря 2025 13:00Новый памятник хотят установить на Покровке в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 12:39Еще один нижегородский ветеран СВО получил комплект адаптивной одежды
05 декабря 2025 12:11Центробанк объявил о частичном снятии ограничений на валютные переводы из России
Общество

Приют для собак в Городце обойдется в 20 млн рублей

05 декабря 2025 14:38 Общество
Приют для собак в Городце обойдется в 20 млн рублей

Фото: Кирилл Мартынов

Приют для бездомных животных планируется создать в Городце. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава муниципального округа Александр Мудров.

""Сострадание" подарило нам проект приюта, на основе которого мы сейчас будем осуществлять его привязку к территории. Участок уже определен — он находится на границе Городца, за ним — сельхоззона", - рассказал собеседник информагентства.

Для комфорта жителей близлежащих домов проектируется ограждение со звукозащитой.

Приют будет рассчитан на 50 собак. Это для начала. Дальше будет видно, уточнил Мудров. Проектом также предусмотрена гостиница для домашних животных, площадка для выгула и ветеринарный кабинет.

"Предварительно, на это уйдет 20 млн рублей. Да, бюджет на 2026 год достаточно сложный, но, думаю, мы сможем осилить создание приюта", - заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что фонд "Сострадание НН" не возобновил прием новых животных в приют из-за финансовых проблем.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность Городецкий район Животные
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 12:40В Нижнем Новгороде собачьи будки поставили у песочницы — зоозащитники против
14 октября 2025 17:23В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта
10 октября 2025 14:48Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных