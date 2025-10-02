Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
02 октября 2025 18:26Около 25 км новых трамвайных линий может появиться в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 18:00Нижегородская мэрия готова потратить на новогодние подарки детям 12 млн рублей
02 октября 2025 17:44В 2,5 раза сократился срок получения справок для оформления питания детям в "молочной кухне"
02 октября 2025 17:41Ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области выполнен более чем на 77%
02 октября 2025 17:36Четыре страны Африки отменили визы для россиян
02 октября 2025 17:18Выставка артефактов времен ВОВ открылась в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 16:29Диетолог рассказала, почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодёжи
02 октября 2025 16:22Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме
02 октября 2025 16:10Новые дорожные знаки установят в Нижегородской области в 2026 году
02 октября 2025 15:51Представители партии "Единая Россия" поздравили старшее поколение Нижегородской области с Днем пожилого человека
Общество

Усатый нянь: собака Ёжка воспитывает котят в нижегородском приюте

02 октября 2025 13:58 Общество
Усатый нянь: собака Ёжка воспитывает котят в нижегородском приюте

Фото: скриншот программы "Доброе утро"

В одном из частных приютов Нижнего Новгорода живёт необычная собака по кличке Ёжка. Несмотря на то, что сама она никогда не была матерью, в ней неожиданно проснулся настоящий материнский инстинкт, который она направила не на щенков, а на котят. О пушистой няне рассказали в программе "Доброе утро" (12+) на Первом канале 30 сентября.

Ёжка стала настоящей мамой для совсем еще маленьких котят. Как рассказали представители приюта, она не отходит от них ни на шаг. К тому же, любит их больше, чем щенят.

"Когда берём котяток, например, для того, чтобы их сфотографировать на пристрой, она обязательно подходит и контролирует все наши действия", - поделилась сотрудница.

На кадрах, показанных в телепередаче, Ёжка ухаживает за котятами и играет с ними, да и малыши сами тянутся к собаке.

Ранее сообщалось, что детеныша летучей мыши нашли в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Животные Кошки Собаки
