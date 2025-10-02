Усатый нянь: собака Ёжка воспитывает котят в нижегородском приюте Общество

Фото: скриншот программы "Доброе утро"

В одном из частных приютов Нижнего Новгорода живёт необычная собака по кличке Ёжка. Несмотря на то, что сама она никогда не была матерью, в ней неожиданно проснулся настоящий материнский инстинкт, который она направила не на щенков, а на котят. О пушистой няне рассказали в программе "Доброе утро" (12+) на Первом канале 30 сентября.

Ёжка стала настоящей мамой для совсем еще маленьких котят. Как рассказали представители приюта, она не отходит от них ни на шаг. К тому же, любит их больше, чем щенят.

"Когда берём котяток, например, для того, чтобы их сфотографировать на пристрой, она обязательно подходит и контролирует все наши действия", - поделилась сотрудница.

На кадрах, показанных в телепередаче, Ёжка ухаживает за котятами и играет с ними, да и малыши сами тянутся к собаке.

