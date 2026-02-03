В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2026 13:27Сто историй о цифровом будущем
03 февраля 2026 13:05Ветеранам СВО помогают трудоустроить в Нижегородской области
03 февраля 2026 12:44На отлов бездомных собак в Нижнем Новгороде направят 14 млн рублей
03 февраля 2026 12:30ПСО "Волонтер" получил 115 заявок на поиск людей: найти удалось не всех
03 февраля 2026 12:15МегаФон прокачал связь на родине Uma2rman
03 февраля 2026 11:41Информационный центр нижегородского ГУ МВД переехал с 3 февраля
03 февраля 2026 11:25В Нижегородской области 98% новорожденных зарегистрировали прямо в роддомах
03 февраля 2026 10:22Нижегородцам рассказали, как взять однодневный отпуск
03 февраля 2026 09:48Специалисты АО "Транснефть – Верхняя Волга" проводят профориентационную работу в нижегородских школах
03 февраля 2026 09:46Медикам и провизорам в Нижегородской области ускорят выдачу документов
Общество

Сто историй о цифровом будущем

03 февраля 2026 13:27 Общество
Сто историй о цифровом будущем

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Свыше ста работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для представителей медиасферы. 

Автором сотого материала стала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Инна Мотина. Еe статья «Чистота и порядок: мобильный комплекс от “Ростелекома” помогает благоустраивать города» написана по итогам пресс-тура в Уфу, организованный провайдером для журналистов из регионов ПФО. В публикации автор подробно рассказывает, как цифровые решения помогают властям столицы Башкирии поддерживать порядок в городе и на дорогах. В центре внимания материала — мобильный комплекс, разработанный «Ростелекомом», который движется по заданному маршруту, фиксирует дефекты дорожного покрытия, состояние колодцев, бордюров и дорожных знаков, а затем передает данные в центр принятия решений.

Инна Мотина, корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс»:

«Участие в пресс-туре позволило увидеть, какое огромное значение имеют современные технологии в городском благоустройстве. Опыт Башкирии показывает, что для выявления дефектов на дорогах, достаточно одного автомобиля, оборудованного различными системами. А эффективность таких инновационных решений напрямую зависит от готовности региональных властей их внедрять и масштабировать».

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Конкурс “Вместе в цифровое будущее” играет значимую роль в распространении лучших региональных практик. Когда журналисты из разных субъектов страны рассказывают об интересных проектах, этот опыт становится доступным всей профессиональной среде. В результате передовые наработки одних регионов перенимают другие, что способствует ускорению внедрения технологий и формированию единого цифрового пространства страны».

На конкурс принимаются материалы о технологических трендах, применении инновационных технологий и цифровых сервисов в различных сферах. Заявленные работы должны быть опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также выйти в эфир не ранее 1 марта 2025 года и не позднее 28 февраля 2026 года. 

Участники могут подать заявки в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и подкасты в СМИ», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа», а также в специальные: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России; «Фундамент цифровизации» от «Базиса»; «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома»; «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома»; «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно проводится на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. 

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае, а федерального — в июне – июле. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, — в августе отправятся в пресс-тур в Арктику.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных