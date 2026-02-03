Нижегородцы застряли в многокилометровой пробке на трассе М-7 Общество

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Днем 3 февраля на федеральной трассе М-7 "Москва - Уфа" в Нижегородской и Владимирской областях образовался затор, длина которого достигла почти 30 км.

По сообщениям водителей, основной причиной пробки стали неблагоприятные погодные условия, несколько ДТП, а также действующие дорожные ограничения.

По данным сервиса "Яндекс Карты", движение затруднено на участке от развязки с поворотом на Володарск до Гороховца.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе моста через реку Клязьму. Как уточняет "Упрдор Москва – Нижний Новгород", на этом отрезке продолжаются ремонтные работы. В сторону Москвы движение организовано только по одной, левой полосе.

Ранее выяснилось, что ремонтом Р-158 в Дальнеконстантиновском округе займется компания из Татарстана.