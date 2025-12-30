Ремонтом Р-158 в Дальнеконстантиновском округе займется компания из Татарстана Экономика

Фото: Александр Воложанин

Контракт на капремонт участка Р-158 в Дальнеконстантиновском округе заключен с ОАО "Каздорстрой" из Татарстана. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о капитальном ремонте автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов на участке с 40-го по 52-й километр. Работы должны завершиться не позднее 15 июля 2026 года.

Стоимость контракта составила 539 млн рублей, что ниже первоначальной минимальной цены в 613,1 млн рублей. Прием заявок на участие в конкурсе завершился 17 декабря 2025 года. Заказчиком работ выступает ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Компания "Каздорстрой" специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей. Согласно открытым данным, 18,28% компании принадлежит Равилю Гарипову, 19,95% — его дочери Эльвире Ахуновой, 11,58% — супруге Лилии Гариповой, 19,45% — Миляуше Пинской. В 2025 году "Каздорстрой" возглавил Иван Захаров. По итогам 2024 года выручка компании выросла с 4 до 19,7 млрд рублей, а чистая прибыль составила 41,6 млн рублей.

В открытых источниках нет информации о реализации компанией проектов на территории Нижегородской области.

Напомним, что изначально капремонтом данного участка Р-158 занималась тверская компания ООО "ДСК". Сроки сдачи дорожного объекта неоднократно переносились. В мае подрядчик покинул объект, и контракт с ним был расторгнут, в настоящее время ведутся судебные разбирательства.

Добавим, что в 2025 году завершилась реконструкция 23-километрового участка трассы Р-158 в Арзамасском округе (с 77-го по 104-й км).