Общество

Еще 40 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега

03 февраля 2026 17:46 Общество
Еще 40 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода выделила из резервного фонда города 40,3 млн рублей на устранение последствий зимней непогоды. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Средства будут распределены между районными администрациями и муниципальными учреждениями, ответственными за уборку улиц.

Наибольшее финансирование получит Автозаводский район - 5 млн рублей. По 4 млн рублей направят Канавинскому, Нижегородскому, Приокскому и Советскому районам. Ленинскому району выделено 2,5 млн, Сормовскому - 3 млн, а Московскому - 1,5 млн рублей.

Кроме того, средства получат МКУ "Дороги" (2 млн рублей), МБУ "Центр" (4 млн рублей), МБУ "РЭД", МБУ "Дорожник" (по 3 млн рублей) и МБУ "Ока" (300 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что 1 февраля выпало 30% от среднемесячной нормы осадков, а январь стал рекордным за почти 150 лет метеонаблюдений, превысив норму на 251%.

Добавим, что в прошлом году городским властям удалось сэкономить на уборке снега более 150 млн рублей, так как зима выдалась малоснежной. Это позволило сократить расходы на вывоз снега и аренду дополнительной техники. 

