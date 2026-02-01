В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2026 12:40Число салонов красоты в Нижегородской области выросло на 22% за два года
01 февраля 2026 12:05Отчетная кампания для некоммерческих организаций началась в Нижегородскй области
01 февраля 2026 11:38Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом
01 февраля 2026 10:31Почти сотня деревень-тезок насчитывается в Нижегородской области
01 февраля 2026 09:00Еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля
31 января 2026 18:06Нижегородцам разъяснили новые рекомендации по лечению COVID-19
31 января 2026 17:28Глава Борского округа высказался о ситуации с водоснабжением
31 января 2026 17:04Магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде с 3 февраля
31 января 2026 16:29УФАС проверит законность рекламы на дорожных знаках в Нижнем Новгороде
31 января 2026 15:51Минин и Пожарский стали символом Года единства народов России
Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом

01 февраля 2026 11:38 Общество
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область оказалась в списке российских регионов с наиболее высокими сугробами. Об этом свидетельствуют данные центра погоды "Фобос", предоставленные ТАСС

По сведениям синоптиков, лидерами по высоте снежного покрова стали Камчатский край — до 168 см, Хабаровский край — до 134 см и Красноярский край — 103 см в районе Дудинки.

В первую десятку также вошли Магаданская область (99 см), северная часть Республики Коми (87 см), Алтайский край (79 см), Ненецкий автономный округ и Новосибирской области (по 66 см). 

Нижегородская область также вошла в число регионов с внушительными показателями — здесь высота снега составляет 64 см. 

В других регионах центральной части России снежный покров ниже: в Ивановской области — 57 см, в Тульской и Калужской — по 56 см, в Мурманской и Саратовской — до 55 см, а в Тверской области — 54 см.

На юге страны и в отдельных регионах Северо-Запада высота сугробов значительно меньше. В Санкт-Петербурге — от 16 до 18 см, в Ростовской области — от 10 до 20 см, в Астрахани — 12 см, а на побережье Крыма — лишь 4 см.

По данным центра "Фобос", в Якутии снежный покров варьируется от 18 до 69 см, а в районе Казани — 43 см. Среди других регионов: в Свердловской области около Екатеринбурга — 37 см, в Челябинской области, Сочи и Бурятии — до 33 см, в Карелии — до 34 см.

Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Нижнем Новгороде уже стал самым снежным за последние 145 лет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Рейтинг Снег
Поделиться:
Новости по теме
01 февраля 2026 09:00Еще около 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 1 февраля
31 января 2026 09:25Число уборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода удвоили
30 января 2026 15:28Жители Нижнего Новгорода пересели на метро из-за аномальных снегопадов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных