Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область оказалась в списке российских регионов с наиболее высокими сугробами. Об этом свидетельствуют данные центра погоды "Фобос", предоставленные ТАСС.

По сведениям синоптиков, лидерами по высоте снежного покрова стали Камчатский край — до 168 см, Хабаровский край — до 134 см и Красноярский край — 103 см в районе Дудинки.

В первую десятку также вошли Магаданская область (99 см), северная часть Республики Коми (87 см), Алтайский край (79 см), Ненецкий автономный округ и Новосибирской области (по 66 см).

Нижегородская область также вошла в число регионов с внушительными показателями — здесь высота снега составляет 64 см.

В других регионах центральной части России снежный покров ниже: в Ивановской области — 57 см, в Тульской и Калужской — по 56 см, в Мурманской и Саратовской — до 55 см, а в Тверской области — 54 см.

На юге страны и в отдельных регионах Северо-Запада высота сугробов значительно меньше. В Санкт-Петербурге — от 16 до 18 см, в Ростовской области — от 10 до 20 см, в Астрахани — 12 см, а на побережье Крыма — лишь 4 см.

По данным центра "Фобос", в Якутии снежный покров варьируется от 18 до 69 см, а в районе Казани — 43 см. Среди других регионов: в Свердловской области около Екатеринбурга — 37 см, в Челябинской области, Сочи и Бурятии — до 33 см, в Карелии — до 34 см.

Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Нижнем Новгороде уже стал самым снежным за последние 145 лет.