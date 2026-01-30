Жители Нижнего Новгорода пересели на метро из-за аномальных снегопадов Общество

Аномальные снегопады, обрушившиеся на Нижний Новгород в последние дни, заметно повлияли на работу общественного транспорта. По данным муниципального предприятия "Нижегородское метро", на фоне непогоды вырос пассажиропоток.

Так, 28 января подземкой воспользовались более 138 тысяч человек — это примерно на 20 тысяч больше обычного. А уже 29 января количество пассажиров превысило 142 тысячи. По словам специалистов предприятия, горожане все чаще выбирают метро как самый надежный способ передвижения в сложных погодных условиях.

Несмотря на увеличение потока, метро продолжает функционировать в штатном режиме. Чтобы обеспечить стабильную работу линий, в электродепо проводится своевременная очистка путей и стрелок от снега.

Кроме того, на участках у станций и прилегающей территории работают сотрудники различных служб, обеспечивая регулярную уборку снега. В часы пик на маршруты выходят резервные составы, что помогает снизить нагрузку и сократить ожидание поездов.

В "Нижегородском метро" подчеркивают, что все станции продолжают работать в привычном графике, а действующее расписание позволяет справляться с возросшим числом пассажиров.

Ранее сообщалось, что начало ремонта трамвайных путей на Игарской перенесли на 21 февраля из-за погодных условий. Соответственно, трамваи №8 и №417 изменят схемы движения позже.