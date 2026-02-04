Муниципальных служащих обучат комплексной работе с участниками СВО Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

В России стартовала обучающая программа "Слышать. Говорить. Помогать" для специалистов, работающих с участниками специальной военной операции и их семьями. Инициатива реализуется Фондом "Защитники Отечества" совместно с АНО "Диалог Регионы". Партнером проекта на муниципальном уровне выступила ВАРМСУ, которая помогает вовлекать в программу сотрудников местных администраций.

Курс разработан для представителей органов государственной и муниципальной власти, а также сотрудников некоммерческих организаций. Он проходит на платформе "Диалог Регионы Про" и предоставляет слушателям систематизированные знания и практические инструменты для поддержки ветеранов и членов их семей.

Среди тем курса — особенности взаимодействия с участниками СВО, помощь в получении социальных мер поддержки, работа с чувствительными запросами, информационными рисками и фейками, разрешение конфликтов, рекомендации по сохранению психоэмоционального состояния и вопросам ресоциализации.

В качестве экспертов выступают специалисты в области юриспруденции, психологии, медиааналитики, а также представители МЧС России, фонда "Защитники Отечества" и АНО "Диалог Регионы".

Программа стала продолжением системной работы, которую фонд и АНО "Диалог Регионы" ведут с 2023 года. Тогда на площадке ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор организации обрабатывают обращения ветеранов и их семей, формируют аналитику и помогают решать конкретные задачи.

По словам статс-секретаря – замминистра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, в 2025 году количество обращений по военно-социальному профилю превысило 100 тысяч.

"Цифровые инструменты позволяют оперативно выявлять потребности героев и их близких. Сейчас в приоритете темы соцгарантий и мер поддержки", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ветеранам СВО помогают трудоустроить в Нижегородской области.