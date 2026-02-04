Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2026 15:34Автобусный маршрут №63 изменится в Нижнем Новгороде с 9 февраля
04 февраля 2026 15:14Муниципальных служащих обучат комплексной работе с участниками СВО
04 февраля 2026 14:50ИИ-ассистент для ментальной поддержки молодежи появился в Нижегородской области
04 февраля 2026 14:43Известный педагог Клавдия Пацонь скончалась в Нижегородской области
04 февраля 2026 14:36Улицу Костина в Нижнем Новгороде перекрыли из-за коммунальной аварии
04 февраля 2026 14:00Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе
04 февраля 2026 13:45Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате
04 февраля 2026 13:25Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах
04 февраля 2026 13:11Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области
04 февраля 2026 12:59Благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года
Общество

Муниципальных служащих обучат комплексной работе с участниками СВО

04 февраля 2026 15:14 Общество
Муниципальных служащих обучат комплексной работе с участниками СВО

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

В России стартовала обучающая программа "Слышать. Говорить. Помогать" для специалистов, работающих с участниками специальной военной операции и их семьями. Инициатива реализуется Фондом "Защитники Отечества" совместно с АНО "Диалог Регионы". Партнером проекта на муниципальном уровне выступила ВАРМСУ, которая помогает вовлекать в программу сотрудников местных администраций.

Курс разработан для представителей органов государственной и муниципальной власти, а также сотрудников некоммерческих организаций. Он проходит на платформе "Диалог Регионы Про" и предоставляет слушателям систематизированные знания и практические инструменты для поддержки ветеранов и членов их семей.

Среди тем курса — особенности взаимодействия с участниками СВО, помощь в получении социальных мер поддержки, работа с чувствительными запросами, информационными рисками и фейками, разрешение конфликтов, рекомендации по сохранению психоэмоционального состояния и вопросам ресоциализации.

В качестве экспертов выступают специалисты в области юриспруденции, психологии, медиааналитики, а также представители МЧС России, фонда "Защитники Отечества" и АНО "Диалог Регионы".

Программа стала продолжением системной работы, которую фонд и АНО "Диалог Регионы" ведут с 2023 года. Тогда на площадке ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор организации обрабатывают обращения ветеранов и их семей, формируют аналитику и помогают решать конкретные задачи.

По словам статс-секретаря – замминистра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, в 2025 году количество обращений по военно-социальному профилю превысило 100 тысяч.

"Цифровые инструменты позволяют оперативно выявлять потребности героев и их близких. Сейчас в приоритете темы соцгарантий и мер поддержки", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ветеранам СВО помогают трудоустроить в Нижегородской области.

