Общество

В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа

07 ноября 2025 20:02 Общество
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде 7 ноября состоялся семинар-совещание с участием руководителей филиалов Фонда «Защитники Отечества» и председателей межведомственных комиссий регионов Приволжского федерального округа.

В мероприятии приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Александр Тихонов, референт управления президента РФ по общественным проектам Владислав Бочков, помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Симонов, исполнительный директор госфонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В ходе встречи были обсуждены лучшие практики оказания социальной, психологической и медицинской помощи ветеранам специальной военной операции, а также вопросы их трудоустройства, образования и реабилитации на примере регионов ПФО.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Александр Тихонов. Он отметил широкий комплекс из более чем 200 ключевых мер поддержки для участников спецоперации и их семей, реализуемых в округе.

«Победа в специальной военной операции – основная задача, которую ставит президент России Владимир Путин. В ПФО действуют меры по содействию в трудоустройстве, открытию собственного дела, медицинской и психологической реабилитации, а также юридической поддержке. Особое внимание уделяется созданию достойных условий жизни для семей участников СВО», – подчеркнул он.

Заместитель полномочного представителя выделил две ключевые задачи социальной поддержки – трудоустройство и реабилитация ветеранов СВО: «В ПФО уже трудоустроено около 65% участников спецоперации, из них 10% открыли собственное дело, преимущественно в сферах строительства и ЖКХ. Более 700 психологов работают с ветеранами, организованы горячие линии и мобильные бригады для выездов в муниципальные районы. На контроле также обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, паллиативная помощь и санитарно-курортное лечение».

Масштабную поддержку участникам СВО и их семьям оказывают филиалы Фонда «Защитники Отечества» и межведомственные комиссии. На федеральном уровне ведется разработка единых подходов к поддержке ветеранов СВО.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о внедрении «дашборда», который позволяет в режиме реального времени мониторить и анализировать социально-экономическое положение уволенных с военной службы участников СВО. 

В своем выступлении он отметил, какое внимание теме поддержки ветеранов спецоперации уделяет президент России Владимир Путин: «Это постоянная тема на встречах с главами регионов и совещаниях с правительством РФ. По поручению Главы государства создан Фонд «Защитники Отечества». Работа с ветеранами СВО и членами их семей – это поручение на каждый день».

С основными докладами выступили заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Павел Щеголев, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России Светлана Шпорт, директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов, советник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юлия Никопоренко. 

Перед началом семинара прошла встреча с ветеранами СВО, где были обсуждены вопросы социальной и профессиональной адаптации, доступности медицинской помощи при возвращении к мирной жизни. Также рассмотрены меры комплексной поддержки, реализуемые в регионах Приволжского федерального округа при участии филиалов фонда «Защитники Отечества», межведомственных комиссий и органов власти.

Теги:
СВО Фонд "Защитники Отечества"
