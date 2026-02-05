Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Ярмарка объяснила очереди на выставку "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде

05 февраля 2026 11:12 Культура и отдых
Ярмарка объяснила очереди на выставку АРТ МИР в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Представители Нижегородской ярмарки прокомментировали очереди на выставку "АРТ МИР" (0+), которые наблюдались в первые дни ее работы. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" организаторы, повышенный интерес со стороны жителей города совпал с необходимостью соблюдать меры безопасности и обеспечивать комфорт посетителей.

Напомним, нижегородцы жаловались о том, что им приходилось стоять на холоде в очередях, чтобы попасть на выставку. Также под завязку забит гардероб, сообщили НИА посетители, побывавшие на выставке 4 февраля. 

Организаторы отметили, что у павильонов есть определенная вместимость. В прошлом году из-за большого наплыва гостей в залах было многолюдно, и посетителям было сложно рассматривать экспонаты. Чтобы избежать повторения этой ситуации, в этом году решили контролировать поток входящих, создавая более удобные и безопасные условия.

По словам представителей ярмарки, наибольшее скопление людей наблюдалось в выходные дни — в субботу и воскресенье, когда выставка только начала работу. Многие гости приходили заранее, уже к 10:00, несмотря на то что павильоны открываются в 11:00.

Организаторы признали, что ожидание на улице в морозную погоду может быть некомфортным. В качестве поддержки по выходным посетителям, находящимся в очереди, предлагают горячий чай.

Посетителей просят по возможности планировать визит в будние дни. В это время можно без спешки осмотреть экспозицию и провести время на выставке в более спокойной обстановке.

Ранее сообщалось, что часы работы выставки "АРТ МИР" изменились в Нижнем Новгороде.

Теги:
Выставка Нижегородская ярмарка
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
