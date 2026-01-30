"АРТ МИР" открылся в Нижнем Новгороде: что посмотреть на выставке Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородская ярмарка вновь открыла двери мультикультурной выставки "АРТ МИР" (0+). Уже девятый раз организаторы собирают художников, мастеров и ценителей прекрасного со всей России и зарубежья, демонстрируя разнообразие стилей и жанров современной творческой мысли. На открытии мероприятия побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Организатор выставки и директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская отметила, что "АРТ МИР-2026" стал самым масштабным за всю историю проекта. В нем участвует 398 художников, фотографов, скульпторов, мастеров прикладного искусства, представителей арт-галерей из 29 городов России и 18 стран мира.

Здесь соседствуют антиквариат и эко-арт, классическая живопись и экспериментальная скульптура, кукольное искусство и авторская фотография.

"Тема этого года — "Созвездие культур". И действительно, "АРТ МИР" объединил художников со всех уголков нашей страны, из многих стран мира. И очень много тем — про этнику, про народность, про самоидентичность, самоидентификацию, про русский код", - сказала Федосеева-Царицынская.

На выставку приехало много новых участников, в том числе из-за рубежа. Например, китайский проект "Грани Поднебесной" объединил фотографов из Китая и России, среди которых нижегородец Павел Смирнов, который уже два года живет в КНР. Он рассказал, что идея экспозиции родилась из желания разрушить стереотипы и показать Китай таким, каким его видят сами китайцы и русские через объектив камеры.

"Я уже больше двух лет живу в Китае. Мне часто задают вопросы друзья и знакомые в России. Вопросы разные, но суть одна: в нашей стране очень мало знают о Китае. Мышление стереотипное. Некоторые вопросы вызывают у меня недоумение. Собственно, и в Китае мало знают о России. Хотя мы так близки географически, у нас длинная общая граница, тесные экономические и исторические связи, на культурном уровне мы как будто потеряли контакт. Несмотря на близость, мы мало знаем друг о друге. И мне хотелось этим проектом ответить на некоторые вопросы, показать, что жизнь в Китае не так уж отличается от нашей, но имеет другие краски, другие оттенки", - рассказал он.

Китайский фотограф Сан Чжо хорошо говорит на русском. Язык выучил в университете, но уже много лет не говорил на нем.

"Мы решили привезти свои работы в Нижний Новгород, потому что много слышали об этом городе. Отсюда происходят известные люди. Например, известный писатель Максим Горький. Работать с российскими фотографами было интересно. Они смотрят на город по-другому. Они замечают интересные события, интересных людей, панорамы, которые нам кажутся привычными", - признался он.

В выставке участвует много признанных мастеров. Посетители смогут увидеть и работы известных скульпторов Юрия Ткаченко, Федора Крушельницкого, Ивана Матвиенко и других. Художник Латиф Казбеков из Петербурга представил акварели и рельефы, выполненные на бумаге собственного изготовления.

"Я делаю трёхслойную бумагу вручную, чтобы добиться глубины цвета и фактуры. Каждый лист — уникален", — объяснил художник, который впервые выставляется на "АРТ МИРе".

Кроме того, публику ожидают шедевры всемирно известного Марка Шагала, представленные в разделе тиражной графики. Олеся Сидоренко, владелец галереи The Personal, объяснила, что тиражные работы — это не копии, как иногда думают.

"Это авторские произведения, выполненные в ограниченном количестве с использованием таких техник, как литография, офорт, ксилография. Сам Шагал приходил в мастерскую, рисовал специальным карандашом на литографском камне, а рядом стоял печатник, с которым они вместе делали оттиски. Это настоящая авторская графика, никакой механики — всё вручную", - рассказала она.

Внимание привлекает галерея "Европа и Азия", представившая уникальную коллекцию китайского фарфора, сравнимую с экспонатами Музея Востока в Москве.

Не осталась в стороне и артель нижегородских кукольников – завсегдатаи "АРТ МИРа". Но в этом году удивляют посетителей не только красивыми классическими куклами. Впервые они представляют проект "Авангардно" — куклы, вдохновлённые русским авангардом и конструктивизмом.

Неожиданно было увидеть в павильоне ярмарки копию Шуховской башни. Она – часть проекта арт-группы "АртЛуга", посвящённого экологии и архитектурному наследию. По словам Федосеевой-Царицынской, выбор Шуховской башни не случаен.

"В 2026 году отмечается 130-летие со дня проведения знаменитой Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, где Шухов впервые представил свои инженерные чудеса. Таким образом, проект "АртЛуга" стал не только экологическим высказыванием, но и данью истории, перекликаясь с великими событиями прошлого. Это как мост между традицией и современностью", — заключила она.

Особое место на ярмарке занимает благотворительный "Стенд добра". Как отметила организатор выставки Ксения Федосеева-Царицынская, благотворительность всегда была неотъемлемой частью "АРТ МИРа", но в 2026 году она обрела новую, яркую форму.

"Проект "Искусство помогает", амбассадором которого выступает Екатерина Никитина (супруга губернатора Нижегородской области. - Прим. ред.), принял новую форму. Это стенд добра. Он такой синий, яркий, на нём изображена большая, очень классная зебра. Его невозможно перепутать с каким-то другим стендом. И художники со всей выставки приносили свои произведения для реализации. То есть их можно будет купить для помощи фонду в создании инклюзивного театра", - сказала Ксения Федосеева-Царицынская.

Ещё одним ярким моментом выставки станут многочисленные мастер-классы и воркшопы, доступные для всех желающих. Организаторы готовят интенсивную параллельную программу, позволяющую гостям погрузиться в мир творчества, получить практические советы от профессионалов и ощутить себя частью живой атмосферы искусства.

""АРТ МИР", как всегда, уникален, разнообразен, очень ярок. И живёт, формируется. Мы до последнего не знаем, как будет в итоге всё это сформировано, скомпоновано, когда всё встанет на свои места. Поэтому прямо с вами мы стоим у нового, сформировавшегося, открытого пространства "АРТ МИР", который будет жить десять дней. Надеюсь, он принесёт всем вдохновение и радость встречи", - заключила Ксения Федосеева-Царицынская.