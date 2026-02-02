График работы выставки "АРТ МИР 2026" изменился в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Девятая мультикультурная выставка "АРТ МИР" (0+), проходящая на Нижегородской ярмарке, изменила режима посещения. Об этом сообщили организаторы.

Согласно обновленной информации, выставка будет открыта для гостей с 31 января по 7 февраля включительно с 11:00 до 20:00.

В заключительный день, 8 февраля, экспозиция завершит работу на два часа раньше — в 18:00.

Организаторы рекомендуют планировать визит на будние дни — в это время на выставке меньше посетителей, и можно более комфортно ознакомиться с экспонатами.

Напомним, в этом году масштабный арт-проект собрал 398 деятелей искусства из 29 городов России и 18 стран мира. Темой этого года стало "Созвездие культур".

Как прошло открытие — смотрите в нашем фоторепортаже.