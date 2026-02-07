Стало известно, какие сериалы снимут в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде началась активная подготовка к съёмкам сразу нескольких телевизионных проектов.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минкульте, в производстве находятся четыре художественных сериала с рабочими названиями: "ИИнга", "Метро", "Приключения Шурупчика" и "Ламанова".
На данный момент специалисты кинокомиссии занимаются подбором локаций для будущих съемок. Информация о сюжетах, актерском составе и сроках начала работ пока не раскрывается.
Кроме художественных проектов, в разработке находится и документальный многосерийный фильм под названием "Трамплин". Он будет посвящен историям молодых людей, чьи жизненные пути могут стать примером и источником вдохновения для тех, кто находится в поиске своего призвания.
Параллельно в Нижнем Новгороде идут съемки пилота мистического сериала "Вещие".
Съемки тизерных серий двух других проектов, "Чугунный юнга" и "Разные двери", завершились в конце 2025 года.
Ранее сообщалось, что в столице Приволжья начались съемки третьего сезона сериала "Акушер" (12+) с Никитой Панфиловым.
