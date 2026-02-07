Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Культура и отдых

Стало известно, какие сериалы снимут в Нижнем Новгороде

07 февраля 2026 08:19 Культура и отдых
Стало известно, какие сериалы снимут в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде началась активная подготовка к съёмкам сразу нескольких телевизионных проектов.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минкульте, в производстве находятся четыре художественных сериала с рабочими названиями: "ИИнга", "Метро", "Приключения Шурупчика" и "Ламанова".

На данный момент специалисты кинокомиссии занимаются подбором локаций для будущих съемок. Информация о сюжетах, актерском составе и сроках начала работ пока не раскрывается.

Кроме художественных проектов, в разработке находится и документальный многосерийный фильм под названием "Трамплин". Он будет посвящен историям молодых людей, чьи жизненные пути могут стать примером и источником вдохновения для тех, кто находится в поиске своего призвания.

Параллельно в Нижнем Новгороде идут съемки пилота мистического сериала "Вещие". 

Съемки тизерных серий двух других проектов, "Чугунный юнга" и "Разные двери", завершились в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что в столице Приволжья начались съемки третьего сезона сериала "Акушер" (12+) с Никитой Панфиловым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

