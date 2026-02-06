Продолжение "Акушера" с Никитой Панфиловым снимают в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: предоставлены pr-отделом телеканала НТВ

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Телеканал "НТВ" приступил к работе над третьим сезоном многосерийного художественного фильма "Акушер" (12+), съёмки которого в настоящее время проходят в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в регональном министерстве культуры.

Накануне съемочную группу уже заметили на базе отдыха "Чайка" в Дзержинске. А уже сегодня съемки переместились в приволжскую столицу.

В новом сезоне можно будет увидеть Чкаловскую лестницу, Набережную Федоровского, площадь Минина и Пожарского и другие знакомые нижегородцам локации.

Сюжет разворачивается вокруг военного хирурга Глеба Каверина. Много лет он провёл в горячих точках, спасая жизни на передовой. После возвращения домой судьба неожиданно поворачивается: во время речного круиза ему приходится принять роды у беременной пассажирки. Этот случай делает его известным, и теперь в родном городе его ждут новые вызовы и непростые решения.

В главных ролях — Никита Панфилов, Елена Лотова, Виктория Романенко, Денис Денисов и другие актёры.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова представила фильм "Равиоли Оли" (16+) в Нижнем Новгороде.