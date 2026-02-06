В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 февраля 2026 12:56ВТБ предоставил инвестору льготное финансирование для реставрации ОКН в Выксе
06 февраля 2026 12:22Сергей Малкин представил нижегородцам фильм "Здесь был Юра" с Хабенским
05 февраля 2026 15:41Точки концентрации талантов создадут в двух нижегородских библиотеках
05 февраля 2026 14:35Губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке отелей в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 13:58Системы электроснабжения и освещения обновят в Нижегородском театре кукол
05 февраля 2026 11:13Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе "Погнали!"
05 февраля 2026 11:12Ярмарка объяснила очереди на выставку "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде
04 февраля 2026 19:57Писательница из Нижнего Новгорода стала героиней документального сериала
04 февраля 2026 09:36Два исторических дома в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей
03 февраля 2026 11:59Скульптор Щитов установит в Нижегородской области два новых памятника
Культура и отдых

Сергей Малкин представил нижегородцам фильм "Здесь был Юра" с Хабенским

06 февраля 2026 12:22 Культура и отдых
Сергей Малкин представил нижегородцам фильм Здесь был Юра с Хабенским

Фото: Александр Воложанин

В центре культуры "Рекорд" состоялся специальный показ фильма "Здесь был Юра" (18+). Как сообщает pravda-nn.ru, свою дебютную полнометражную работу нижегородцам лично представил режиссёр Сергей Малкин. 

Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский. Он сыграл взрослого мужчину с расстройством аутистического спектра, который не говорит и практически не взаимодействует с окружающим миром. По мнению кинокритиков, эта работа стала одной из самых сильных в его карьере. За исполнение роли Хабенский был удостоен приза за лучшую мужскую роль на фестивале актуального российского кино "Маяк".

Сюжет фильма строится вокруг трёх молодых музыкантов, которые снимают квартиру и неожиданно оказываются соседями со странным и замкнутым дядей одного из них — Юрой. За десять дней совместной жизни герои проходят путь внутреннего взросления, переосмысливают собственные ценности и взгляды на жизнь.

Образ Юры, по словам режиссёра, был вдохновлён реальной историей. Сергей Малкин рассказал, что в его жизни действительно был подобный опыт: в Москве он и его друзья жили с человеком, ставшим прообразом главного героя.

Режиссёр подчеркнул, что при работе над фильмом команда старалась бережно подойти к чувствительной теме, не переходя границ и не превращая историю в социальный манифест или драматизацию.

По словам Малкина, фильм "Здесь был Юра" — это в первую очередь история о взрослении и поиске себя, которую каждый зритель может интерпретировать по-своему.

Интересно, что, несмотря на масштаб личности Хабенского, договориться с ним о съёмках оказалось несложно.

"Мы просто отправили ему сценарий. Через неделю он сам написал, что хочет встретиться. Я приехал к нему в театр, мы пообщались — и начали совместную работу", — поделился Сергей Малкин.

Для режиссёра особенно важно было представить фильм именно в Нижнем Новгороде, хотя премьера прошла сразу в 136 городах страны.

"Я хотел быть здесь. Нижний — мой родной город, я прожил здесь до 23 лет, пока не уехал учиться в Москву. Здесь живут люди, которых я люблю и которые мне дороги", — признался он.

Ранее сообщалось, что режиссер и сценарист из Нижнего Новгорода Арсений Гончуков планирует снять полнометражный художественный фильм о купце Николае Бугрове. Он также дал большое интервью НИА "Нижний Новгород", где рассказал о своих творческих планах, российском кинематографе и почему уезжал в Израиль. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Кинематограф Кино
02 февраля 2026 16:51"Все любят Олю и пельмешки": Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм
26 декабря 2025 09:13Более 40 фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году
25 декабря 2025 13:01Озвучены даты проведения 10-го фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
