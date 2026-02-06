Сергей Малкин представил нижегородцам фильм "Здесь был Юра" с Хабенским Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В центре культуры "Рекорд" состоялся специальный показ фильма "Здесь был Юра" (18+). Как сообщает pravda-nn.ru, свою дебютную полнометражную работу нижегородцам лично представил режиссёр Сергей Малкин.

Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский. Он сыграл взрослого мужчину с расстройством аутистического спектра, который не говорит и практически не взаимодействует с окружающим миром. По мнению кинокритиков, эта работа стала одной из самых сильных в его карьере. За исполнение роли Хабенский был удостоен приза за лучшую мужскую роль на фестивале актуального российского кино "Маяк".

Сюжет фильма строится вокруг трёх молодых музыкантов, которые снимают квартиру и неожиданно оказываются соседями со странным и замкнутым дядей одного из них — Юрой. За десять дней совместной жизни герои проходят путь внутреннего взросления, переосмысливают собственные ценности и взгляды на жизнь.

Образ Юры, по словам режиссёра, был вдохновлён реальной историей. Сергей Малкин рассказал, что в его жизни действительно был подобный опыт: в Москве он и его друзья жили с человеком, ставшим прообразом главного героя.

Режиссёр подчеркнул, что при работе над фильмом команда старалась бережно подойти к чувствительной теме, не переходя границ и не превращая историю в социальный манифест или драматизацию.

По словам Малкина, фильм "Здесь был Юра" — это в первую очередь история о взрослении и поиске себя, которую каждый зритель может интерпретировать по-своему.

Интересно, что, несмотря на масштаб личности Хабенского, договориться с ним о съёмках оказалось несложно.

"Мы просто отправили ему сценарий. Через неделю он сам написал, что хочет встретиться. Я приехал к нему в театр, мы пообщались — и начали совместную работу", — поделился Сергей Малкин.

Для режиссёра особенно важно было представить фильм именно в Нижнем Новгороде, хотя премьера прошла сразу в 136 городах страны.

"Я хотел быть здесь. Нижний — мой родной город, я прожил здесь до 23 лет, пока не уехал учиться в Москву. Здесь живут люди, которых я люблю и которые мне дороги", — признался он.

