Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 февраля 2026 16:51"Все любят Олю и пельмешки": Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм
02 февраля 2026 12:50График работы выставки "АРТ МИР 2026" изменился в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 08:08Арсений Гончуков: "Я уехал из страны, потому что спасался от себя"
01 февраля 2026 19:16Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы
01 февраля 2026 13:43Воспитанники реабилитационного центра посетили нижегородский дельфинарий
31 января 2026 12:32Нижегородский минкульт и НГХМ совместно поддержат креативные индустрии
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:41"АРТ МИР" открылся в Нижнем Новгороде: что посмотреть на выставке
30 января 2026 14:50Режиссер Гончуков признался, что в роли купца Бугрова видит Александра Балуева
30 января 2026 13:45ДК в селе Никитино капитально отремонтирован по проекту "Вам решать!"
Культура и отдых

"Все любят Олю и пельмешки": Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм

02 февраля 2026 16:51 Культура и отдых
Все любят Олю и пельмешки: Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

1 февраля в Нижнем Новгороде состоялся предпремьерный показ фильма "Равиоли Оли" (16+), главную роль в котором исполнила певица и телеведущая Ольга Бузова. Перед началом сеанса артистка пообщалась с журналистами. Разговор занял почти двадцать минут и вышел далеко за рамки стандартного пресс-подхода. Подробности – в материале НИА "Нижний Новгород". 

О том, почему история фильма оказалась личной

Отвечая на вопрос о том, насколько сюжет ромкома соотносится с ее собственным опытом, Ольга Бузова сразу обозначила: история "Равиоли Оли" во многом опирается на реальные эмоции и ситуации. По ее словам, зрителю проще поверить в то, что имеет связь с жизнью.

"Самое интересное и понятное людям – это реальное. Когда ты смотришь что-то фантастическое, ты понимаешь, что это кино. А здесь, по большому счету, реальные события. Потому что мою героиню, как и меня, в жизни предавали", – сказала актриса.

Бузова добавила, что за ее личной историей страна наблюдает уже больше двадцати лет, поэтому многие узнают в героине знакомые черты. Любовь, разочарования, взлеты и падения, по ее словам, универсальны и понятны почти каждому.

О праве на ошибку и жизни без постоянных рамок

Отдельный и самый эмоциональный блок разговора был посвящен теме ошибок. Бузова призналась, что считает страх ошибки одной из главных проблем своего поколения и связала это с жестким воспитанием.

Она подчеркнула, что ни разу в жизни не научилась на чужих ошибках и всегда приходила к пониманию только через собственный опыт.

"Разрешайте себе ошибаться, влюбляться, разбивать сердце. Те ошибки, которые происходят в нашей жизни, формируют нас и нашу личность. Пока я сама не решу, сама не ошибусь, я не пойму. Мне могут миллион раз говорить, что это плохо, но я должна в этом убедиться сама", – сказала Бузова.

По ее словам, людей с детства учат базовым правилам, но не объясняют, как проживать собственную жизнь. Когда человек перестает винить себя за ошибки, ему становится легче – и именно этот путь проходит героиня фильма.

О кастинге и пробах на саму себя

"Бузову играть было сложно, но я считаю, что выбор продюсер был самым верным, потому что только я могла сыграть Бузову", –улыбнулась Ольга и добавила, что даже был кастинг: "Я проходила пробы на саму себя. Мне кажется, это вообще уникальный случай". 

Артистка вспомнила, что пробы проходили 5 сентября 2024 года, в день, который она хорошо запомнила из-за личных обстоятельств (ее подруга Мария Погребняк в тот день стала мамой в четвертый раз, впоследствии Ольга Бузова стала крестной малыша). Продюсерам было важно посмотреть, как она взаимодействует с партнером по фильму, потому что желание сыграть роль и реальная работа в кадре – не одно и то же.

О первых съемочных днях и страхе не справиться

Бузова отметила, что самым сложным для нее стало начало съемок. Уже на второй съемочный день актерам пришлось снимать финальные сцены, включая любовную линию. 

Кино в таком масштабе случилось в ее жизни впервые, а съемочный процесс требовал постоянного переключения между разными эпизодами.

"Мы могли в один день снимать пять разных сцен из разных эпизодов. Надо было все это упаковать в голове. Это был ноябрь и декабрь 2024 года, параллельно спектакли, гастроли, выступления. Но я справилась", – сказала актриса.

О том, почему в кино нельзя просто выучить текст

Отдельно звезда остановилась на актерской работе и различиях между театром и кино. По ее словам, на площадке она быстро поняла, что привычный подход не работает. В первый съемочный день Ольга пришла с идеально выученным текстом (привычка "зубрить" у нее с детства), но получила замечание: этого недостаточно.

"Текст нельзя просто выучить, его нужно присваивать. Я должна говорить его так, будто я его не знаю. Не играть, а жить и проживать роль", – объяснила Бузова.

По ее словам, речь идет о настоящем проживании эмоций – от холода и слез до смеха, влюбленности и поцелуев в кадре.

О работе с партнерами и атмосфере на площадке

Рассказывая о съемках, Бузова подчеркнула, что атмосфера на площадке была спокойной и профессиональной. Конфликтов не возникало, хотя условия были непростыми. Съемки проходили на улице в холодную погоду, и актерам приходилось работать в легких костюмах. При этом весь процесс, как отметила артистка, был четко организован.

"Когда ты работаешь с профессионалами, им не нужно ничего объяснять. Есть регламент, и все по нему работают. Я просто знала свою роль и ждала выхода в кадр", – сказала она.

О том, каким зритель увидит фильм

Завершая разговор, Бузова охарактеризовала "Равиоли Оли" как легкую романтическую комедию, рассчитанную на самую широкую аудиторию.

С ее слов, молодежь обратит внимание на известных актеров (в фильме сыграли Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Вольфганг Черни и др.), взрослая аудитория – на сюжет и развитие истории, а зрители ее поколения смогут просто расслабиться.

"Это фильм, под который можно выключить мозг, смеяться, плакать и радоваться. Очень хочется, чтобы зрители посмотрели его честно и так же честно потом о нем сказали", – призналась знаменитость. 

Также она добавила, что не удивится, если с 5 февраля (в этот день фильм выйдет в широкий прокат. - Прим. ред.) россияне начнут скупать пельмени. Потому что "все в нашей стране любят Олю и пельмешки. А если кто-то пока еще не любит Олю, то это. потому, что не поняли ее. Некоторым требуется чуть больше времени, чтобы ее понять и принять". 

В широкий прокат фильм с Ольгой Бузовой в главной роли выйдет 5 февраля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Кинематограф Кино
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных