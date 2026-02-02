"Все любят Олю и пельмешки": Ольга Бузова представила нижегородцам новый фильм Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

1 февраля в Нижнем Новгороде состоялся предпремьерный показ фильма "Равиоли Оли" (16+), главную роль в котором исполнила певица и телеведущая Ольга Бузова. Перед началом сеанса артистка пообщалась с журналистами. Разговор занял почти двадцать минут и вышел далеко за рамки стандартного пресс-подхода. Подробности – в материале НИА "Нижний Новгород".

О том, почему история фильма оказалась личной

Отвечая на вопрос о том, насколько сюжет ромкома соотносится с ее собственным опытом, Ольга Бузова сразу обозначила: история "Равиоли Оли" во многом опирается на реальные эмоции и ситуации. По ее словам, зрителю проще поверить в то, что имеет связь с жизнью.

"Самое интересное и понятное людям – это реальное. Когда ты смотришь что-то фантастическое, ты понимаешь, что это кино. А здесь, по большому счету, реальные события. Потому что мою героиню, как и меня, в жизни предавали", – сказала актриса.

Бузова добавила, что за ее личной историей страна наблюдает уже больше двадцати лет, поэтому многие узнают в героине знакомые черты. Любовь, разочарования, взлеты и падения, по ее словам, универсальны и понятны почти каждому.

О праве на ошибку и жизни без постоянных рамок

Отдельный и самый эмоциональный блок разговора был посвящен теме ошибок. Бузова призналась, что считает страх ошибки одной из главных проблем своего поколения и связала это с жестким воспитанием.

Она подчеркнула, что ни разу в жизни не научилась на чужих ошибках и всегда приходила к пониманию только через собственный опыт.

"Разрешайте себе ошибаться, влюбляться, разбивать сердце. Те ошибки, которые происходят в нашей жизни, формируют нас и нашу личность. Пока я сама не решу, сама не ошибусь, я не пойму. Мне могут миллион раз говорить, что это плохо, но я должна в этом убедиться сама", – сказала Бузова.

По ее словам, людей с детства учат базовым правилам, но не объясняют, как проживать собственную жизнь. Когда человек перестает винить себя за ошибки, ему становится легче – и именно этот путь проходит героиня фильма.

О кастинге и пробах на саму себя

"Бузову играть было сложно, но я считаю, что выбор продюсер был самым верным, потому что только я могла сыграть Бузову", –улыбнулась Ольга и добавила, что даже был кастинг: "Я проходила пробы на саму себя. Мне кажется, это вообще уникальный случай".

Артистка вспомнила, что пробы проходили 5 сентября 2024 года, в день, который она хорошо запомнила из-за личных обстоятельств (ее подруга Мария Погребняк в тот день стала мамой в четвертый раз, впоследствии Ольга Бузова стала крестной малыша). Продюсерам было важно посмотреть, как она взаимодействует с партнером по фильму, потому что желание сыграть роль и реальная работа в кадре – не одно и то же.

О первых съемочных днях и страхе не справиться

Бузова отметила, что самым сложным для нее стало начало съемок. Уже на второй съемочный день актерам пришлось снимать финальные сцены, включая любовную линию.

Кино в таком масштабе случилось в ее жизни впервые, а съемочный процесс требовал постоянного переключения между разными эпизодами.

"Мы могли в один день снимать пять разных сцен из разных эпизодов. Надо было все это упаковать в голове. Это был ноябрь и декабрь 2024 года, параллельно спектакли, гастроли, выступления. Но я справилась", – сказала актриса.

О том, почему в кино нельзя просто выучить текст

Отдельно звезда остановилась на актерской работе и различиях между театром и кино. По ее словам, на площадке она быстро поняла, что привычный подход не работает. В первый съемочный день Ольга пришла с идеально выученным текстом (привычка "зубрить" у нее с детства), но получила замечание: этого недостаточно.

"Текст нельзя просто выучить, его нужно присваивать. Я должна говорить его так, будто я его не знаю. Не играть, а жить и проживать роль", – объяснила Бузова.

По ее словам, речь идет о настоящем проживании эмоций – от холода и слез до смеха, влюбленности и поцелуев в кадре.

О работе с партнерами и атмосфере на площадке

Рассказывая о съемках, Бузова подчеркнула, что атмосфера на площадке была спокойной и профессиональной. Конфликтов не возникало, хотя условия были непростыми. Съемки проходили на улице в холодную погоду, и актерам приходилось работать в легких костюмах. При этом весь процесс, как отметила артистка, был четко организован.

"Когда ты работаешь с профессионалами, им не нужно ничего объяснять. Есть регламент, и все по нему работают. Я просто знала свою роль и ждала выхода в кадр", – сказала она.

О том, каким зритель увидит фильм

Завершая разговор, Бузова охарактеризовала "Равиоли Оли" как легкую романтическую комедию, рассчитанную на самую широкую аудиторию.

С ее слов, молодежь обратит внимание на известных актеров (в фильме сыграли Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Вольфганг Черни и др.), взрослая аудитория – на сюжет и развитие истории, а зрители ее поколения смогут просто расслабиться.

"Это фильм, под который можно выключить мозг, смеяться, плакать и радоваться. Очень хочется, чтобы зрители посмотрели его честно и так же честно потом о нем сказали", – призналась знаменитость.

Также она добавила, что не удивится, если с 5 февраля (в этот день фильм выйдет в широкий прокат. - Прим. ред.) россияне начнут скупать пельмени. Потому что "все в нашей стране любят Олю и пельмешки. А если кто-то пока еще не любит Олю, то это. потому, что не поняли ее. Некоторым требуется чуть больше времени, чтобы ее понять и принять".

В широкий прокат фильм с Ольгой Бузовой в главной роли выйдет 5 февраля.