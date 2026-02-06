Пригородные автобусы в Арзамасе перенаправят на ТПУ у ж/д вокзалов Общество

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе пригородные автобусные маршруты будут интегрированы с железнодорожной инфраструктурой. В первом квартале 2026 года их конечные остановки перенесут на территории двух новых транспортно-пересадочных узлов возле железнодорожных вокзалов.

Как сообщили в ЦРТС, мера направлена на улучшение транспортной доступности для жителей окрестных населённых пунктов и гостей города. Объединение автобусных и железнодорожных маршрутов в рамках ТПУ позволит пассажирам быстрее и удобнее пересаживаться на электропоезда, поезда дальнего следования, а также на городские и междугородные автобусы.

От ТПУ-1, расположенного возле железнодорожного вокзала Арзамас-1, будут отправляться автобусы в село Пятницы (№ 203), деревню Малое Туманово (№ 204), села Водоватово (№ 205), Новый Усад (№ 207), рабочий посёлок Выездное, улица Сельхозтехника (№ 213), село Каменка (№ 217), село Булдаково через село Четвертаково (№ 218), село Пушкарка через сёла Васильев Враг и Шатовка (№ 222), деревню Пиявочное (№ 233), село Селема через село Каменка (№ 238), а также в село Кичанзино (№ 242).

От ТПУ-2 (ж/д вокзал Арзамас-2) автобусы будут курсировать в села Морозовка (№ 210), Казаково (№ 219), Хватовка (№ 220), Ломовка (№ 223), деревню Бебяево (№ 224), села Пошатово (№ 226), Медынцево (№ 227), деревню Березовка (№ 243), село Наумовка через деревню Меньщиково (№ 249), а также в село Протопоповка (№ 251).

Ранее сообщалось, что в Чкаловском округе временно приостановлена работа сразу нескольких междугородних автобусных маршрутов из-за нехватки водителей.