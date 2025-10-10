Нижний Новгород начнет развивать городские электрички по модели МЦД Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород может одним из первых получить систему городских электричек, аналогичную Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило. Его слова приводит издание "Транспорт России".

По словам замглавы Минтранса, опыт Москвы показал, что интеграция рельсового транспорта в структуру городской агломерации позволяет значительно разгрузить автодорожную сеть. Модель МЦД, которая объединяет пригородные поезда и городской наземный транспорт, признана успешной и перспективной для масштабирования.

Шило отметил, что в настоящее время Минтранс РФ рассматривает возможность запуска аналогичных проектов в восьми регионах страны. Наиболее проработанными на сегодняшний день являются инициативы в Казани и Нижнем Новгороде. Именно эти два города, по его словам, находятся в числе лидеров по подготовке к внедрению новой транспортной модели.

Ранее сообщалось, что маршрут электрички Нижний Новгород – Балахна продлили до Правдинска.