Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Сормовском районе Нижнего Новгорода планируют построить современный транспортно-пересадочный узел. Об этом стало известно 20 ноября в ходе заседания комитета по транспорту Законодательного собрания Нижегородской области, передает НИА "Нижний Новгород".

Как сообщил замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев, ТПУ "Сормово" объединит будущую станцию метро, городскую электричку и электропоезда, курсирующие в сторону Заволжья.

По его словам, появление узла в центре Сормова позволит выстроить новую транспортную схему, в которой будут связаны между собой поезд, городская электричка и метрополитен.

"Это существенно улучшит транспортную доступность северо-западной части нижегородской агломерации. Жители Балахны смогут добираться до станции метро "Сормовская" всего за полчаса. А участок железной дороги, ведущий к станции, фактически станет продолжением наземного метро", — отметил Тюленев.

Он также добавил, что в перспективе городскую электричку планируется развивать как полноценную линию наземного метро. Для этого потребуется задействовать не менее 67 пар поездов.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планирует развивать городские электрички по модели Московского центрального диаметра.

Напомним также, что стоимость проезда на городской электричке изменилась с 1 ноября.