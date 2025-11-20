Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 13:34ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной
20 ноября 2025 13:20Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской
20 ноября 2025 12:50Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
20 ноября 2025 12:30Депутаты и соцучастковые оценили модернизацию Нижегородской станции аэрации
20 ноября 2025 12:00Мемориальную доску герою СВО открыли в нижегородской школе №97
20 ноября 2025 11:47Работу нижегородского метро могут продлить для пассажиров "Буревестника"
20 ноября 2025 11:16Четыре электрички между Бором и Нижним Новгородом отменят с 24 ноября
20 ноября 2025 10:44"Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород
20 ноября 2025 10:30Снегопады накроют Нижний Новгород
20 ноября 2025 10:17Нижний Новгород стал третьим по площади городом России
Общество

Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове

20 ноября 2025 12:50 Общество
Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Сормовском районе Нижнего Новгорода планируют построить современный транспортно-пересадочный узел. Об этом стало известно 20 ноября в ходе заседания комитета по транспорту Законодательного собрания Нижегородской области, передает НИА "Нижний Новгород".

Как сообщил замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев, ТПУ "Сормово" объединит будущую станцию метро, городскую электричку и электропоезда, курсирующие в сторону Заволжья.

По его словам, появление узла в центре Сормова позволит выстроить новую транспортную схему, в которой будут связаны между собой поезд, городская электричка и метрополитен.

"Это существенно улучшит транспортную доступность северо-западной части нижегородской агломерации. Жители Балахны смогут добираться до станции метро "Сормовская" всего за полчаса. А участок железной дороги, ведущий к станции, фактически станет продолжением наземного метро", — отметил Тюленев.

Он также добавил, что в перспективе городскую электричку планируется развивать как полноценную линию наземного метро. Для этого потребуется задействовать не менее 67 пар поездов.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планирует развивать городские электрички по модели Московского центрального диаметра.

Напомним также, что стоимость проезда на городской электричке изменилась с 1 ноября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Транспорт электрички
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2025 11:16Четыре электрички между Бором и Нижним Новгородом отменят с 24 ноября
06 октября 2025 10:24Маршрут электрички Нижний Новгород – Балахна продлён до станции Правдинск 
16 сентября 2025 10:00Дополнительная остановка появилась у электрички на маршруте Варя – Заволжье
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных