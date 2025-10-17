Транспортно-пересадочный узел на Казанском шоссе хотят построить в 2030 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

Строительство нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе планируется построить в 2030 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта Андрей Житников на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию дорожного хозяйства.

По словам чиновника, реализация проекта будет осуществляться за счет внебюджетных источников — с привлечением инвестора. ТПУ будет включать в себя две отстойно-разворотные площадки, а также зоны для посадки и высадки пассажиров.

Житников добавил, что необходимость в создании такого объекта обусловлена, в том числе, административным присоединением Кстовского района к Нижнему Новгороду. Новый узел позволит пассажирам, регулярно совершающим поездки в Кстово, пересаживаться на общественный транспорт в удобной точке.

Проект получил согласование министерства транспорта Нижегородской области. Кроме того, строительство ТПУ предусмотрено в рамках мастер-плана комплексного развития территории вдоль Казанского шоссе. Этот план разработан по инициативе правообладателя земельного участка и включает также возведение жилого комплекса и торгового центра.

Руководитель департамента отметил, что помимо создания транспортно-пересадочного узла, в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы предлагается включить строительство ряда новых дорог.

За счет городского бюджета в 2030 году планируется проложить дороги в Автозаводском районе: по улице Малоэтажной — от дома №7 до дома №19, а также по улице Палисадной — от дома №5 до дома №1. На эти цели предусмотрено около 200 млн рублей.

Кроме того, за счет инвесторов планируется реализовать следующие проекты: в 2029 году — ремонт участка объездной дороги от поселка Мостоотряд, 18в до улицы Мостоотряда с обустройством тротуара (на сумму 8,23 млн рублей); в 2030 году — строительство улицы в жилой застройке в районе дома №29 по улице Бориса Видяева (23,84 млн рублей); а также строительство дороги от дома №28 по улице Бориса Видяева до дома №33 по улице Мостоотряда (35,86 млн рублей).

Ранее сообщалось, что около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам.