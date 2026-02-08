Попытка продать куклу через интернет лишила нижегородку денег Происшествия

Жительница Сормовского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников при попытке продать куклу ручной работы через онлайн-площадку. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

37-летняя сотрудница детского сада разместила объявление на популярной торговой платформе. Спустя время с ней связалась неизвестная женщина, которая выразила заинтересованность в покупке и оформить покупку через так называемую "безопасную сделку". Для этого она отправила ссылку, перейдя по которой продавец якобы могла получить оплату.

Следуя инструкциям, женщина ввела данные своей банковской карты. Но вместо поступления денег с ее счета были списаны 25 000 рублей.

В настоящее время по факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "кража". Проводится расследование.

Полиция Нижнего Новгорода призывает граждан соблюдать осторожность при онлайн-сделках, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сомнительных сайтах.

