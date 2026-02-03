Нижегородка, желавшая заработать на бирже, потеряла более 6 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества — 42-летняя сотрудница суда стала жертвой лжеброкера и перевела более 6,3 млн рублей в попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции №1 Управления МВД по Нижнему Новгороду. Она рассказала, что на протяжении трёх недель общалась в мессенджере с неизвестным, представившимся менеджером инвестиционной компании. Мужчина предложил женщине вложиться в биржевые торги и обещал быструю прибыль при минимальных рисках.

Женщина согласилась, оформила несколько банковских кредитов на общую сумму 4 932 950 рублей и добавила к ним личные накопления — 1 376 600 рублей. Все средства она перевела на счета, указанные лжеброкером. После этого связь с "менеджером" прервалась. Общий ущерб составил 6 309 550 рублей.

Следователями МВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ведётся расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к преступлению.