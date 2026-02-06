Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Число киберпреступлений против детей увеличилось в Нижегородской области

06 февраля 2026 10:10 Происшествия
Число киберпреступлений против детей увеличилось в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксирован рост числа преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в 2025 году в регионе возбуждено 66 уголовных дел по статье о мошенничестве и 9 дел по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Для сравнения, за весь 2024 год таких дел было заметно меньше: 39 и 5 дел по аналогичным статьям соответственно.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе задержали оператора сим-боксов для мошенников.

Теги:
Дети мошенники Мошенничество
