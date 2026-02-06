Число киберпреступлений против детей увеличилось в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области зафиксирован рост числа преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, совершённых в отношении несовершеннолетних.
Как сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в 2025 году в регионе возбуждено 66 уголовных дел по статье о мошенничестве и 9 дел по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Для сравнения, за весь 2024 год таких дел было заметно меньше: 39 и 5 дел по аналогичным статьям соответственно.
Ранее сообщалось, что в Арзамасе задержали оператора сим-боксов для мошенников.
